L’IRTA-CReSA es defensa davant l'esclat del brot de pesta porcina: “No s’ha produït cap incidència” de bioseguretat

El Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA), situat dins del perímetre on es va detectar el brot de pesta porcina africana (PPA), ha certificat que “no s’ha produït cap incidència susceptible d’haver afectat la bioseguretat” per les obres de construcció d’un nou edifici adjacent a l’actual. El centre, que fa experiments amb el virus de la pesta porcina africana, havia estat en el punt de mira des de l'inici de l'episodi a Cerdanyola, on van aparèixer els primers senglars infectats morts. Ara, però, l'institut afirma que els treballs d’ampliació es troben “en una fase inicial” i limitada “únicament a treballs previs de preparació del terreny i urbanització de l’entorn”. “Només s’han fet treballs preparatoris externs”, insisteixen. Per tant, el centre aclareix que no s’està actuant “ni a l’edifici de bioseguretat ni a cap de les instal·lacions operatives”.
Des de l’inici de les obres, l’única incidència registrada ha estat un tall puntual en el subministrament de gas, que “en cap cas ha tingut cap impacte sobre la seguretat ni l’activitat de recerca” i que, segons apunten, “ha tingut com a única conseqüència una afectació temporal del confort tèrmic del personal del centre”. El centre afegeix que la direcció d’obra està “especialitzada en biocontenció” i té una “àmplia trajectòria acreditada en aquest àmbit”. Segons un comunicat del laboratori, els dos edificis estaran connectats mitjançant dos punts de connexió, previstos exclusivament per a la fase final de les obres el 2028. Amb tot, les autoritats i els cossos de seguretat han obert investigacions després que el laboratori de referència de la Unió Europea detectés que el virus trobat a Cerdanyola és "molt similar" al que s'utilitza en "infeccions experimentals" en laboratoris com aquest i, en canvi, no pertany als grups genètics dels brots detectats a altres països de la UE.
Dimecres, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va parlar d’unes obres “properes” a les instal·lacions de l’IRTA-CReSA i va afirmar que el grup d’experts que estudia l’origen del brot analitzarà si han tingut alguna relació amb l’expansió del virus. L’IRTA-CReSA és l’únic centre a Catalunya que treballa amb el virus de la PPA, però també hi ha d’altres institucions que impulsen línies d’investigació que poden estar-hi vinculades. L'auditoria i revisió afectarà un màxim de cinc instal·lacions, que són les que treballen amb el virus de la PPA en la zona de risc del perímetre de 20 quilòmetres. Un grup de treball amb experts -alguns dels quals pertanyen a l’IRTA- s’encarregarà d’elaborar l’informe per avaluar si hi ha potencial risc de fuita del virus. Ordeig va afirmar dimecres que una primera versió de l’estudi es publicaria la setmana que ve. Fins al moment, s’han trobat tretze senglars positius en la malaltia del centenar d’animals analitzats dins del perímetre de 6 quilòmetres. No s'ha detectat cap cas a les granges de porcs. El Govern català ha prohibit l’accés al medi natural a 91 municipis com a mínim fins al 14 de desembre -entre els quals, tots els del Vallès Occidental- per lluitar contra l’expansió del virus, que és mortal entre porcs i senglars, però no afecta la salut humana.