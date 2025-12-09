Ajornada la Cursa Solidària de la UAB per la pesta porcina

El mes de desembre acostuma a ser sinònim d'esport solidari al campus de la UAB. Enguany, però, els corredors hauran de mantenir endreçades uns dies més les sabatilles. Atesa l’activació del pla de contingència de la Generalitat arran de la detecció de pesta porcina en porcs senglars, i davant la possible presència d’aquests animals al campus o als seus voltants, s'ajorna la Cursa de la UAB en suport a La Marató de 3Cat, prevista per al 14 de desembre. La mateixa organització explica que la cita serà després del període de vacances, però queda pendent de precisar la data exacta en funció de l’evolució de la crisi sanitària. Una vegada concretada quan es viurà la jornada, l’organització espera que els participants tornin a contribuir a una causa solidària com la que proposa cada any La Marató.
La Marató de 3Cat d’enguany es dedicarà a la divulgació i l’impuls de la recerca en càncer, una de les principals causes de mort a Catalunya i arreu del món. Tot i que gràcies a la recerca s’ha avançat molt en la supervivència de les persones afectades, el càncer continua sent una de les principals causes de mort al món, perquè també n’ha crescut la incidència. La catorzena edició de la Cursa Solidària de la UAB, amb sortida i arribada a la Vila Universitària, té un recorregut llarg que passarà pels carrers del centre de Cerdanyola del Vallès. En acabar la cursa s’oferirà xocolata desfeta a tots els participants. Hi haurà quatre modalitats de participació: dues curses d’11,6 km i 6 km, una caminada de 6 km i una caminada de 480 m per a persones amb mobilitat reduïda. Els itineraris seran els mateixos de l’edició del 2024.
L’organització espera que, un any més, el campus s’ompli de corredors federats, esportistes aficionats, famílies, personal, professorat i estudiants universitaris que, amb la seva inscripció, contribueixin a una causa solidària com la que proposa cada any La Marató. En la darrera edició, el 15 de desembre del 2024, es va batre el rècord de recaptació amb 35.579,54 euros aconseguits, que es van destinar a la recerca en malalties respiratòries. D’entre les tretze edicions anteriors, mai no s’havia aconseguit una suma tan alta. Ho van fer possible les 1.500 persones que hi van participar corrent o caminant, les més de 50 persones voluntàries que van col·laborar-hi i les empreses i entitats que van patrocinar aquest esdeveniment solidari.