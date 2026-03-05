ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Un camió d'escombraries bolca i aboca tota la deixalla al mig de l'AP-7

L'incident ha provocat dotze quilòmetres de retencions a l'autopista a Cerdanyola del Vallès

  • Camió d'escombraries bolcat a l'AP-7 -
Publicat el 05 de març de 2026 a les 17:11

L'AP-7 ha registrat aquest dijous a la tarda dotze quilòmetres de retencions a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit Girona a causa d'un camió d'escombraries que ha bolcat al mig de l'autopista i que ha obligat els vehicles a circular pel voral dret al punt de l'incident. La situació també ha afectat la B-23 des del Papiol, a l'enllaç amb l'AP-7. El Servei Català de Trànsit (SCT) recomanava utilitzar vies alternatives com ara l'A-2, la B-40 o la C-58, tant per als conductors que circulen per l'AP-7 en sentit nord com per als que surten de Barcelona per la B-23. L'escena ha provocat l'efecte badoc entre els conductors que circulaven per l'indret. L'incident ha tingut lloc cap a les tres.

Aquest és l'incident més destacat d'una jornada complicada per al trànsit a l'AP-7, que ha registrat diversos sinistres en un dia marcat per la pluja. Per exemple, hi ha hagut un accident a l'altura de Parets del Vallès que ha provocat aturades de sis quilòmetres en sentit sud. També hi ha hagut un altre sinistre en sentit Girona a Mollet del Vallès que ha obligat a tallar dos carrils, i que ha generat dos quilòmetres de lentitud des de Santa Perpètua de Mogoda. Més cap al nord, a la Jonquera, un altre accident que ha implicat un turisme que ha bolcat ha generat dos quilòmetres de lentitud en sentit Tarragona.

 

