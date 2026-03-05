La crema de pneumàtics a les vies obliga a tallar la circulació de trens a FGC

La circulació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha estat tallada durant una estona entre Bellaterra i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per la crema de pneumàtics a les vies en el marc d'una manifestació, segons ha informat FGC. Els pneumàtics estaven situats al mig de les dues vies entre Bellaterra i la UAB.\r\n\r\nDes de Ferrocarrils s'ha avisat el 112, els Bombers de la Generalitat i els Mossos i s'ha activat el pla d'autoprotecció de la línia Barcelona-Vallès. Els bombers han extingit les flames. Ferrocarrils ha avisat del tall del servei cap a les 11.20 hores i ha informat sobre el restabliment de la circulació pocs minuts després de les 12.00.\r\n