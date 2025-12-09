Cremen trenta rentadores en una casa de Cerdanyola

Ensurt de matinada a Cerdanyola del Vallès. Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís dos minuts abans de les cinc del matí d'aquest dimarts per un incendi a tocar d'una casa unifamiliar del municipi. El foc s'ha originat en un tancat annex a l'habitatge, en la mateixa finca. Segons fonts del cos d'emergències, han cremat trenta rentadores que estaven guardades en un tancat a l'exterior. \r\n\r\nEl foc s'havia focalitzat en el cobert. Afortunadament, les flames no han arribat a l'immoble on viuen els residents i no hi ha hagut ferits. Els Bombers s'hi han desplaçat amb cinc dotacions, tot i que finalment n'han acabat treballant quatre. Els efectius han retirat la trentena d'electrodomèstics, que encara fumejaven, a l'exterior, on han sufocat les flames fins a extingir completament l'incendi. Els fets han passat al carrer de París de la localitat cerdanyolenca.\r\n