Un jutjat investigarà el brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola

Un jutjat investigarà el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat a Cerdanyola del Vallès. Després que el Ministeri d’Agricultura fes públic l’informe que no descarta que el brot hagi sortit d’un laboratori, es va crear un equip conjunt format per Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil que ja ha traslladat al jutjat que ha començat a investigar. En concret, segons ha informat el TSJC, s’ha enviat un atestat al tribunal d’instància de Cerdanyola, del qual se n’ocuparà la plaça 2 del tribunal. Està previst que el cas es declari secret. La plaça dos encara ha de fer el pas d’obrir diligències per un suposat delicte contra el medi ambient. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que el Govern català ofereix plena col·laboració en aquesta investigació. “Tot el que vagi en línia d’esbrinar comptarà amb la nostra complicitat en el moment que toqui”, considera el responsable de la Generalitat, que demana prudència i deixar treballar els cossos i forces de seguretat.
Els escorxadors ja han començat a rebre els primers porcs que es troben a les granges que estan dins del radi de 20 quilòmetres de contenció del brot de pesta porcina africana (PPA). Es tracta de 35.600 animals d'engreix que es comercialitzaran per Espanya per a consum humà, ja que no es poden exportar. L'Executiu català ha declarat l’emergència per a totes les actuacions destinades a contenir, prevenir i pal·liar els efectes i contagis. La portaveu Sílvia Paneque ha defensat que aquesta actuació permetrà a la Generalitat respondre de manera ràpida i urgent a les conseqüències de la malaltia, així com agilitzar tots els tràmits que hi estan relacionats.
D’altra banda, i tal com estava previst, el Govern català ha aprovat el paquet de mesures econòmiques que va anunciar la setmana passada. Així, ha creat una línia d’ajuts de 10 milions d’euros, ampliables a 10 més, i ha inclòs les empreses afectades per la PPA com a possibles beneficiàries de préstecs de l’ICF. Amb tot, Unió de Pagesos i Asaja han alertat que el virus està generant unes pèrdues de 24 milions d'euros setmanals en l'àmbit de l'Estat i veuen "insuficients" els ajuts anunciats. "Continuarem insistint amb l'habilitació de noves subvencions sobre la base de les necessitats del sector", explicava un dels portaveus del col·lectiu afectat.
En paral·lel, el cos d'Agents Rurals intensifica aquesta setmana el bloqueig amb elements físics dels passos de fauna al voltant dels espais on han aparegut porcs seglars morts en les darreres setmanes. L'acció es concentra sobretot en el radi de fins a 10 quilòmetres al voltant de Bellaterra per incrementar la certesa que no hi ha moviment d'animals més enllà del perímetre afectat, i amb especial atenció que no arribin a contactar amb el Parc de Sant Llorenç del Munt a través del corredor verd que l'uneix amb Collserola. En termes generals, asseguren que aquest cap de setmana s'han respectat les prohibicions d'accés al medi natural i on hi ha desplegat un miler d'efectius, motiu pel qual agraeixen la col·laboració ciutadana.