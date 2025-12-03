Un animal "de gran mida" al mig del recorregut altera la circulació de l'R4

Diverses incidències afecten aquest dimecres al matí la circulació ferroviària a Catalunya. Els trens de l'R4 circulen per via única entre Terrassa i Sabadell Sud per la presència d'un animal "de gran mida" en aquest tram, segons informa Renfe, que no concreta si es tracta d'un porc senglar com va passar fa uns dies a Cerdanyola del Vallès. Els trens poden incrementar el temps de recorregut en apropar-se al punt afectat. Dilluns, la presència d'un porc senglar mort a la via a l'estació de Cerdanyola del Vallès ja va afectar la circulació de l'R4. La situació es va repetir dimarts a la tarda, en aquest cas, als Ferrocarrils. La línia Barcelona-Vallès S2 va funcionar amb la freqüència de pas alterada, a causa de l'atropellament d'un altre animal entre les estacions de Sant Quirze i Universitat Autònoma.\r\n\r\nAlhora, la circulació està interrompuda a l'R8 per una incidència per causes operatives entre Martorell Central i Granollers Centre, és a dir, tot el recorregut de la línia. Els viatgers poden dirigir-se a la línia R2 entre Granollers Centre i Mollet-Sant Fost, i hi ha servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Mollet-Sant Fost.\r\n\r\n \r\n