A la zona forestal de Cerdanyola s’han localitzat diversos senglars morts, almenys vuit, que podrien estar relacionats amb el brot de pesta porcina africana. Segons ha detallat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Óscar Ordeig, tots els cossos han aparegut en un punt molt pròxim al nucli del primer cas detectat, i ja s’estan estudiant per confirmar o descartar nous positius.
Ordeig ha subratllat que, fins ara, tots els casos sospitosos i els positius es mantenen dins el mateix perímetre, fet que permet concentrar els esforços en aquesta zona concreta. La prioritat de l'executiu és mantenir el brot en aquesta primera zona afectada.
Cal destacar que s’estan fent batudes de control al voltant del radi establert utilitzant el suport dels caçadors, i s’han rebut avisos d’animals morts fora de la zona de contenció, tot i que cap no presenta indicis de la malaltia.
El conseller ha descartat suspendre les classes a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que té el campus molt a prop d'on es van trobar els senglars morts, però sí que ha demanat evitar activitats a la natura. "Ara com ara no està sobre la taula, però anirem prenent les decisions segons la informació que anem tenint", ha apuntat Ordeig. Ordeig ha evitat especular sobre l'origen del brot, però ha apuntat, com ja han fet també el ministeri i diversos experts, a la possibilitat que algun menjar contaminat provoqués la malaltia als senglars.