Illa defensa l’impuls de la ronda Nord i fixa el 2028 com a horitzó per iniciar les obres

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va estar aquest passat dimecres 26 de novembre a Sabadell en el marc de la gira Catalunya Lidera. Illa va parlar amb el Diari sobre els principals reptes que haurà d'afrontar Sabadell i el Vallès Occidental en els pròxims anys, un d'ells la construcció de la ronda Nord (B-40).
Sobre aquest projecte Illa remarca que el seu Govern ja ha iniciat els estudis informatiu, ambiental i paisatgístic necessaris, i que fins i tot s’ha nomenat un coordinador específic per a la infraestructura. A més, destaca que hi ha "un consens molt ampli amb el territori" i que l’Estat ha compromès 200 milions d’euros per executar la inversió. Amb tot, el president ha volgut ser taxatiu: "Vull ser molt realista: el Govern no pararà. L’horitzó és que el 2028 tinguem màquines construint la ronda Nord".
Pel que fa al cost de l’obra, Illa reconeix que podria superar els 200 milions inicials. "És probable que hàgim d’assumir un increment del cost", admet. Tot i això, afirma que el projecte es farà amb tota la rigorositat necessària: "La ronda Nord s’ha de fer, i s’ha de fer bé, amb totes les garanties i requisits. No llançarem la casa per la finestra, però la construirem amb tots els ets i uts".
En relació amb l'etern debat de si la B-40 ha d’arribar fins a Granollers, Illa també s'ha posicionat, mantenint el mateix criteri que abans d'accedirr al càrrec: "Crec que sí. Tinc la mateixa opinió que abans, no me n’he desdit". No obstant això, recorda que ha de respectar els acords d’investidura i la correlació de forces al Parlament. Per aquest motiu, assegura que el focus de la legislatura serà el tram entre Terrassa i Sabadell.