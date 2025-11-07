ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Detenen dues persones per robatoris a gent gran que treia diners del caixer

Tots dos tenien diversos antecedents per fets similars i dues ordres pendents de detenció

  • Els lladres robaven les targetes als caixers automàtics
Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 15:21

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones que es dedicaven a assaltar persones de la tercera edat quan sortien de retirar diners del caixer automàtic. La policia els va enxampar dimarts a prop d'un caixer de Cerdanyola del Vallès, mentre localitzaven possibles víctimes.

Tots dos tenien diversos antecedents per fets similars i dues ordres pendents de detenció. A més, els Mossos d'Esquadra relacionen un dels assaltants amb tres robatoris violents a Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Terrassa.

Els detinguts han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cerdanyola del Vallès.

