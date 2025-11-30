ARA A PORTADA
Salvador Illa: "El fracàs de l’opa és un resultat a favor d’una Espanya plural i diversa" Albert Acín Serra
El president demanarà la titularitat de la Caserna de Sabadell a la pròxima comissió Estat-Generalitat Redacció
El Govern demana a l'Estat mobilitzar la unitat de control cinegètic de la UME per controlar la pesta porcina africana Redacció
Ordeig explica que les proves a les 39 explotacions del radi afectat han donat negatiu