ARA A PORTADA

Vallès

El Govern demana a l'Estat mobilitzar la unitat de control cinegètic de la UME per controlar la pesta porcina africana

Ordeig explica que les proves a les 39 explotacions del radi afectat han donat negatiu

  • Senglars al rodal vallesà -
Publicat el 30 de novembre de 2025 a les 15:01

El Govern ha demanat a l'executiu espanyol que mobilitzi el màxim d'unitats possibles de l'equip especialitzat en control cinegètic de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per controlar la pesta porcina africana, segons ha anunciat aquest diumenge el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, en declaracions als mitjans des de Lleida. El conseller també ha confirmat que les proves als porcs de les 39 explotacions del radi afectat han donat negatiu. Així mateix, ha admès que s'han trobat més porcs senglars morts en la zona sota vigilància, però ha evitat concretar les xifres i ha remarcat que han de ser els laboratoris oficials de Madrid els que confirmin els casos, que per ara continuen sent dos.

Per ara les actuacions a Cerdanyola del Vallès, on es van detectar els primers sis casos de senglars morts per pesta porcina africana entre divendres i dissabte, consisteixen en captures i no batudes. L'objectiu d'aquest mètode és evitar que els animals fugin a altres zones. En comptes d’això, s’han posat en marxa mesures com trampes, tancats per contenir els animals, repel·lents i diferents accions de control cinegètic, segons han explicat les autoritats. Paral·lelament, els caçadors també han posat a disposició gàbies i altres elements. El procés l'estan coordinant els Agents Rurals, conjuntament amb Agricultura, però també hi ha personal de l'empresa pública Forestal Catalana i altres especialistes, com la unitat del SEPRONA de la Guàrdia Civil i companyies privades especialitzades.

Notícies recomenades