Badia estrena arbre de Nadal de cinc metres fet amb ganxet: "Toledo, tremola que venim a pel rècord!"

Badia ha donat el tret de sortida a la campanya de Nadal amb la presentació en societat d'un arbre molt especial i original. Està fet amb ganxet i les autores són al voltant d'una vintena de dones del Casal de la Gent Gran del municipi. Aquest divendres, les protagonistes de la fita irradiaven satisfacció per l'empresa assolida, que les ha unit al llarg de l'últim any per una causa que per fi ha vist la llum. "Hem estat treballant-hi des del gener. Vaig veure l'arbre de Nadal d'Alcarràs i vaig pensar que ho podíem fer aquí", explica una de les artífexs. Aquell fa vuit metres d'alçada i ha agafat volum a través d'uns 4.000 quadradets teixits. A Badia, també han anat quadradet a quadret per crear un exemplar majestuós que ja s'exhibeix a la seu de l'avinguda de Burgos.
"Cada dimecres venen aquí al casal i són meravelloses. Volíem fer-ho pel casal i per Badia", expliquen de forma coral la Dolores, l'Isabel i l'Esther. Als peus de l'arbre, comenten la jugada dels últims mesos de feina, esclatant a riure recordant les anècdotes que han viscut amb l'agulla a la mà. "Perdona que t'interrompi, però sobretot cal recalcar que han sigut elles qui ho han fet possibles. Són totes aquestes dones les creadores", assenyalava una de les veïnes presents en l'acte de presentació. La Pilar ha estat l'encarregada de fer que tot sonés bé... Sense que la sang arribés al riu. "Ui! La coordinació... no ha sigut fàcil", esclata a riure, mirant-se les autores, companyes de trajecte. "S'ha fet amb molta estima. Hi han participat moltes dones del curs, però també altres des de casa", detalla. La més veterana, la Dolores, té 84 anys. "Jo en tinc 83, estic allà allà", puntualitza una altra amb un somriure.
De tant en tant, la directora d'orquestra ha hagut de picar el crostó a alguna de les integrants. Sense abandonar el to afable i generós que es respira a la colla. "Em deia que no ho feia bé, que no ho havia de fer així. Un desastre", confessa hilarant una de les més actives. Totes elles han format part dels tallers que han permès construir l'obra. En les últimes setmanes, han accelerat el procés. Sense haver de renunciar, diuen, a hores de son. "Aquests dies hem vingut a retocar coses. Hem fet hores extres, ja ens les pagaran", expressen, mirant l'alcalde present. La superfície generada queda recargolada per acabar en punta a la part superior. "El més important ha sigut la companyia, el caliu", remarca la Rosa. "Ningú s'ha emprenyat amb ningú?", tornen a riure. Les converses entre elles evidencien que la proposta ha estat un èxit. Tant, que ja miren d'anar una mica més enllà. "Creiem que ho podem superar. Almenys, un metre més l'any que ve", anticipa la Pilar.
En la cita del divendres al Casal, l'alcalde Josep Martínez Valencia ha encoratjat el grup, a qui anima a continuar teixint un nou símbol de Nadal a Badia. També han fet una crida a altres conciutadans: dones, homes, petits i grans. "M'he estat documentant i he vist que a Toledo en tenen de ganxet que fa més de 26 metres. És molt alt, però no tenim pressa", deia, provocant els somriures del centenar d'assistents a l'acte. Sigui com sigui, l'escenificació reflecteix, tal com deia el batlle, el que és la ciutat. Una feina feta a mà, amb la força de dones unides amb una mateixa missió. "I aquí no ve cap empresa a muntar un arbre perquè hi sou vosaltres", reivindicava Martínez, abans d'uns aplaudiments que han despertat l'orgull badienc després de destapar una creació sense precedents a la comarca.