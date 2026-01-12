Els Pastorets de Joventut baten rècord i tornen a ser els més vistos de Catalunya

Els Pastorets de la Joventut de la Faràndula han tancat la temporada amb 7.626 espectadors i cinc funcions amb totes les entrades exhaurides, unes xifres que suposen un nou rècord històric per a l’entitat i consoliden el muntatge com el gran pol d’atracció de la seva programació anual. L’índex d’ocupació s’ha situat al 95%. Són la representació d’Els Pastorets més vista de Catalunya, amb 73.000 espectadors en total . La producció, amb Jaume López al capdavant, ha sumat una funció més fins a arribar a nou representacions.
En la funció de dissabte passat, a més, l’espectacle va comptar amb la presència actoral de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i del regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
L’espectacle compta amb una escenografia de grandíssim format, una banda sonora pròpia i la participació de més de 150 intèrprets de totes les edats, repartits en dos elenc.
Jaume López tenia clar que , com a director, volia potenciar l’espectacle com a exponent del teatre familiar i popular i reforçar el treball dramatúrgic del text, amb l’objectiu de recuperar l’essència original de l’argument i aprofundir en el desenvolupament dels personatges, tant individuals com col·lectius.
La temporada de la Joventut de la Faràndula continuarà els pròxims mesos amb la reposició de La Sireneta, que es podrà veure al Teatre La Faràndula del 7 al 22 de març de 2026, amb text i direcció de Salva Peig i Maria Pla i música de Xasqui Ten; i amb Ventafocs, un nou musical familiar original de gran format dirigit per Albert González amb composició de Abel Garriga i lletres de Gara Roda, que es representarà en sis ocasions els dies 16, 17, 23 i 24 de maig de 2026.