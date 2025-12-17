ARA A PORTADA

Badia del Vallès

La festa de la simbomba ja ressona a Badia

La jornada servirà també per fer una recollida solidària d'aliments a la plaça de l'Ajuntament

  • Plaça de l'Ajuntament de Badia -
Publicat el 17 de desembre de 2025 a les 10:32

Badia es prepara per viure un diumenge frenètic, marcat per un fort esperit nadalenc. Una de les cites més especials serà la festa de la simbomba, una trobada plena de música, tradició i bon ambient, tal com prometen els organitzadors. La cita tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament a partir de les onze del matí. A la mateixa avinguda de Burgos, durant la jornada, es farà una recollida solidària d'aliments per als més necessitats.

En l'espectacle musical participaran diferents institucions vingudes d'arreu de Catalunya. Hi seran el Coro Rosas de Sant Feliu de Llobregat, el Coro de la Casa de Granada, el Coro de la Hermandad de Cerdanyola, el Coro Armonía de la FAC i el Grupo Rociero Alma de Badia. A més, hi haurà gastronomiaxocolatada amb melindros, migas i altres sorpreses. 

Tot plegat, està organitzat per l'Ajuntament badienc, la FAC i l'Associació Andalusa Virgen del Rocío. Les entitats fan una crida a la participació de la ciutadania en una de les celebracions marcades en vermell en el calendari. "Veniu a viure un matí ple de nadales, alegria i comunitat. No us ho perdeu", expressen.

 

Notícies recomenades