Junts per Sabadell alerta els seus regidors: "L'oposició no pot ser un suport encobert" Marta Ordóñez
Farrés refà el Govern després de la sortida de Junts: "Mantindrem els pactes que vam fer" Marta Ordóñez
Ja pots aconseguir les teves entrades per anar a veure l'Ambaixador Reial: reserva-les aquí Redacció
Roben quaranta pernils i altres embotits d'una parada del Mercat Municipal de Badia
Els lladres van assaltar l'equipament de matinada i van marxar amb una furgoneta també sostreta