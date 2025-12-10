ARA A PORTADA

Roben quaranta pernils i altres embotits d'una parada del Mercat Municipal de Badia

Els lladres van assaltar l'equipament de matinada i van marxar amb una furgoneta també sostreta

Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 11:23

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després del robatori d'uns quaranta pernils i altres caixes d'embotit en una de les parades especialitzades del Mercat Municipal de Badia del Vallès. Els fets van passar durant la matinada de dilluns a dimarts, quan els lladres haurien trencat les portes d'un magatzem. La policia catalana va rebre l'avís de la Policia Local, desplaçats fins al lloc.

En arribar, però, ja s'havia perpetrat el robatori, deixant sense una part de la mercaderia l'establiment. A més, els responsables del succés van marcar amb els articles en una furgoneta del mateix negoci que també van robar. En les últimes hores, els missatges d'ànim als treballadors de la carnisseria s'han succeït. Fonts dels Mossos mantenen que la investigació continua oberta, a l'espera de poder identificar els lladres.

