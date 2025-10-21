VÍDEO | Espectacular fumera d'un cotxe en plena C-58 a Badia

El copilot d'un vehicle que circulava per la C-58 va gravar a l'altura de Badia del Vallès un cotxe que deixava al seu pas una espectacular fumera per l'autopista. L'escena ha estat compartida per un popular perfil d'Instagram sobre seguretat viària i situacions censurables a la carretera.\r\n\r\nEl cotxe circula amb els llums d’emergència posats per culpa de l'avaria, que no li impedeix continuar la marxa. El fum blanc que surt del tub d’escapament és especialment aparatós i deixa un rastre que dificulta la visió de la resta de conductors.\r\n\r\nEl vídeo acumula milers de visualitzacions. En menys de 24 hores ha estat compartit més de 3.000 vegades, amb 6.000 'm'agrada' i més de mig miler de comentaris. Molts remarquen que es tracta d'un delicte en la seguretat del trànsit i demanen, en aquests casos, demanar assistència immediatabment per evitar que l'incident vagi a més.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nView this post on Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nA post shared by circuliperladreta (@circuliperladreta)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n