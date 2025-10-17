ARA A PORTADA

Badia del Vallès

Un accident de patinet elèctric acaba amb un ferit greu traslladat al Taulí

Els fets van succeir dijous passat a la nit a Badia del Vallès

  • Els bombers i el SEM ajudant a la víctima -
Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 08:27

Una persona va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell dijous passat a la nit després de patir un accident de patinet elèctric a Badia del Vallès. L'avís dels Bombers va saltar a les 22:18 h, segons han confirmat des del mateix cos, i una dotació del cos de rescat es va desplaçar cap al lloc dels fets, a l'avinguda Mediterrani de la ciutat vallesana. 

Segons apunten diverses fonts, el conductor del patinet elèctric hauria xocat, involuntàriament, contra uns contenidors que hi havia a la via. En col·lidir, es va desequilibrar i va caure a terra, cosa que, arran de la velocitat, li va provocar diversos traumatismes. Quan els bombers van arribar, diversos membres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ja estaven atenent la víctima. Estava conscient, però desorientat, amb diverses contusions a algunes zones del cos i una ferida al cap. 

La Policia Municipal va tallar el trànsit per assegurar l'escenari dels fets i permetre que les ambulàncies del SEM poguessin dur a terme la seva tasca amb la màxima seguretat possible. Els bombers i els tècnics del servei mèdic van mobilitzar el pacient fins a l'ambulància i va ser traslladat al Taulí en estat greu, segons apunten fonts del cos de rescat. 

 

 

