Campanya policial conjunta per combatre les conductes de risc dels ciclistes i patinets elèctrics

El Servei Català de Trànsit, la Policia Municipal de Sabadell i els Mossos d’Esquadra estan duent a terme, des de dilluns passat i fins diumenge vinent, una campanya preventiva de conductes de risc dels ciclistes, en municipis i carreteres, i conductors de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal (VMP), en àmbit urbà. Durant aquests set dies, en el cas dels ciclistes, es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, així com l’ús del casc homologat en els casos que correspongui, el respecte pels semàfors, passos de vianants i senyals de trànsit. A més, també es vigilarà a la resta d’usuaris per si dificulten la mobilitat dels ciclistes, circulen pel carril bici o bé posen en risc els ciclistes a l’hora d’avançar-los en carretera o si es respecta la distància lateral mínima d’un metre i mig.
Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP) cal recordar que els conductors estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle. La llei de Trànsit estipula que els patinets elèctrics no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans; estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues; no poden utilitzar el mòbil ni auriculars durant la conducció; el seu ús ha de ser unipersonal; no es poden superar els 25 km/h, i han de circular amb llum i roba o elements reflectors quan hi ha poca llum o és fosc. Aquests, doncs, seran alguns dels aspectes que les policies locals de Catalunya controlaran aquesta setmana en el marc d’aquesta campanya intensiva que, segons fonts policials, "es duran a terme de manera aleatòria a diversos punts de la ciutat i en horaris diferents".
Creixen les denúncies als conductors dels vehicles de mobilitat personal
Segons la Memòria de la Policia Municipal del 2024, en els darrers anys, de mitjana, s’han posat dues multes diàries als conductors d’aquesta categoria de vehicle, en auge, a causa del comportament d’aquests i en tan sols tres anys, del 2022 al 2024, es van denunciar 2.428 conductors per infraccions diverses, com circular contra direcció, superar el límit màxim d’ocupants del vehicle o circular per una zona de vianants, entre altres. L’any passat va ser l’any que més denúncies es van posar als conductors dels vehicles de mobilitat personal, amb un total de 867: un 14,38% més que el 2023, i un 7,97% més que el 2022. D’aquestes denúncies, però, en destaquen, principalment, dues disciplines: les infraccions per circular per zones de vianants (225) i superar el límit màxim d’ocupants del vehicle (212).
Nova normativa per als patinets elèctrics a partir del gener
Els conductors de patinets elèctrics hauran de contractar obligatòriament una assegurança d'accidents i estar registrats per poder continuar circulant a partir del gener de 2026. Aquesta llei tindrà una incidència directa en els conductors de VMP, que hauran d'acreditar, en cas que sigui necessari, el document d'assegurança de responsabilitat civil. La posada en marxa de la llei també comportarà que el govern estableixi un registre públic de vehicles personals lleugers i dels seus respectius propietaris, a la Direcció General de Trànsit (DGT), abans del 2 de gener de l'any vinent. Amb això, es vol vetllar per a la seguretat dels conductors de patinets elèctrics i protegir les víctimes en cas d'accident. A part de la seguretat, però, la reforma també vol incrementar la cobertura de les víctimes i garantir les indemnitzacions dels conductors accidentats.