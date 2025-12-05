Josep Escartín: “La defensa dels drets humans ens interpel·la a tots”

La Sindicatura de Greuges de Sabadell, amb el suport de l’Ajuntament, celebra aquest dimecres 10 de desembre el Dia Internacional dels Drets Humans amb un acte públic que vol posar el focus en “la fragilitat de les democràcies” i en la necessitat de defensar col·lectivament els drets fonamentals. La trobada tindrà lloc a les 19 h a l’Auditori La Torre, al carrer d’en Font, 25.
Per al síndic, Josep Escartín, la jornada arriba en un moment imprescindible. “La defensa dels drets humans ens interpel·la a tothom, i cada gest compta per construir una societat millor”, afirma. Escartín subratlla que les vulneracions no són només qüestions llunyanes: “La manca d’accés a l’habitatge, fer córrer rumors o fomentar l’odi... tot això crea societats on cada cop és més difícil parlar de democràcia”. El síndic insisteix que protegir els drets fonamentals “és una responsabilitat compartida, que comença per les actituds del dia a dia”. “Poder començar per col·laborar en un Sabadell millor”, proposa.
L’esdeveniment comptarà amb la participació del jurista i activista hongarès Dr. Gábor Gyulai, que oferirà una anàlisi sobre el deteriorament institucional i democràtic a Hongria. Gyulai explicarà com el país “ha passat en pocs anys d’una democràcia plena a un règim amb trets clarament autoritaris”, i convidarà el públic a reflexionar sobre els riscos de normalitzar la pèrdua de drets a l’Europa del segle XXI.
L’acte inclourà també la presentació d’alguns dels murals elaborats per prop de 300 alumnes de diferents centres educatius de Sabadell en el marc del Dia dels Drets dels Infants. Diversos representants de la societat civil i de serveis essencials pujaran a l’escenari per portar-hi aquests cartells, en un gest simbòlic de corresponsabilitat ciutadana en la defensa dels drets humans. La vetllada comptarà igualment amb la participació musical de l’alumna Katerina Pedraza, del Conservatori de Música de Sabadell.
La commemoració vol recuperar, alhora, moments clau de la lluita pels drets civils, com el gest de Rosa Parks, que el 1955 va negar-se a aixecar-se d’un seient reservat per a persones blanques en un autobús als Estats Units, desencadenant una de les mobilitzacions més decisives contra la segregació racial.