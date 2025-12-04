FOTOS | El calendari de la UES que permet conèixer com era Sabadell durant el segle passat

Reviure com era Sabadell fa uns anys serà possible, de nou, gràcies al calendari anual Sabadell Ahir 2026, una iniciativa de la Unió Excursionista de Sabadell que se celebra des de 1993 i que enguany es podrà adquirir la seva 34a edició. D'una col·lecció de més de 20.000 fotos catalogades i documentades i "unes 60.000 sense identificar", diversos membres de la UES han participat en l'elaboració del material que es podrà adquirir a diverses llibreries i quioscos, o a la mateixa seu de l'entitat, al carrer de la Salut, 14-16. "Vam fer una primera selecció d'una trentena de fotografies, aproximadament, i les 12 més triades són les que hem acabat posant. Una per a cada mes", expliquen Marcel·lí Garriga i Lluís Fernàndez, dos dels responsables d'haver dut a terme el calendari.
"Intentem que les fotos que seleccionem tinguin un sentit que vagi acord amb el mes seleccionat –la del gener és de la passada de burros o la del desembre la gran nevada de 1962, per exemple–, encara que no sempre és possible", explica Lluís Fernàndez. Amb aquesta edició, ja s'hauran publicat 408 imatges històriques de la ciutat i des de l'entitat ho veuen com "una gran oportunitat per penetrar a moltes cases de Sabadell i mostrar-los com era el municipi fa uns anys", diu Marcel·lí Garriga.
En total, una desena de persones formen part de la selecció d'imatges (Antoni Aparicio, Mercè Boladeras, Antoni Carbonell, Miquel Cervera, Lluís Fernàndez, Marcel·lí Garriga, Aleix Gonzàlez, Josep M. Massagué, Francesc Monfort i Cesc Prat) i, a més a més, cadascuna d'aquestes fotos tenen una explicació feta per diversos voluntaris (Jaume Barberà, Jeroni Benavides, Miquel Cervera, Joan Comasòlivas, Lluís Fernàndez, Josep M. Masagué, Cesc Prat i Genís Ribé). Tot maquetat per Enric De Miguel.
La UES es va crear gràcies a la fusió dels antics centres excursionistes del Vallès, de Sabadell i Terra i Mar, i el 1990 es va crear l'Arxiu Fotogràfic de la UES (AFUES) per iniciativa de la Secció d'Història. L'AFUES es nodreix de les donacions dels socis i dels seus familiars i de totes les persones que els fan arribar els originals que tenen, sigui mitjançant donacions o cessions. Cadascuna d'aquestes imatges estan documentades amb autor, any, qui l'ha cedit i una breu descripció de què hi ha la imatge. Aprofitant aquest arxiu, ara fa més de tres dècades que es publica el calendari anual Sabadell Ahir.
Fotos cedides per la UES
GENER
La Colla Vella va treure el carro gros carregat fins al capdamunt de carbó a la Passada del 1935. La seva imatge, al carrer de l'Estació, al davant de l'Hotel Suís, és un potent homenatge a dos sectors primordials d'aleshores: la indústria tèxtil i el transport per tir animal.
FEBRER
El 7 de novembre de 1928 va obrir les portes la Biblioteca de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Aviat es va convertir en un centre de referència: un espai de silenci i cultura situava la ciutat entre les primeres del país en divulgació cultural. Amb els anys va anar perdent pistonada fins que el 2007 es va decidir que finalment tancaria.
MARÇ
A l'esquerra de la imatge, al capdavall de la Rambla, s'aprecia la Fàbrica d'aiguardents aromàtics de F. Pané, un establiment conegut popularment des de llavors com "cal Pané" que elaborava l'anís Barcanona.
ABRIL
El pont de la Salut el 1929 juntament amb una família coneguda a Sabadell. Al centre, hi apareix Lola Martínez, que més tard fundaria la popular botiga Ca la Lola, a la confluència entre el carrer de Gràcia i el carrer de les Valls.
MAIG
Imatge del carrer de la Indústria el 1908. Al final de tot del carrer s'hi pot veure el campanar de l'església de Sant Fèlix i la Casa Duran. A l'esquerra del carrer, l'edifici que queda més a prop és l'actual Arxiu Històric de Sabadell, que ha passat per diverses transformacions fins que el 1980 l'Ajuntament el va adquirir per transformar-lo en el que el coneixem actualment.
JUNY
Imatge feta poc abans de la inauguració del nou traçat ferroviari de Rodalies, el 7 de juliol de 1973. Al centre de la imatge, un operari dalt d'una bastida tensant la catenària mentre s'enrajolen les parets.
JULIOL
Festival de natació celebrat a la piscina situada al carrer de Lacy l'any 1918. La piscina, que va ser la primera de l'Estat, es va construir al vapor Codina, al carrer de Lacy amb el carrer de Marquès de Comillas. Durant aquells anys es van celebrar diversos festivals.
AGOST
A la fotografia destaca la masia de la torre del Canonge Barata, amb la capelleta dedicada al Sant Crist i a la Mare de Déu dels Dolors. Al fons de la imatge es veu la muntanya de Sant Llorenç del Munt, amb la Mola al cim.
SETEMBRE
OCTUBRE
Sessió de danses populars celebrada al pati jardí dels Campos de Recreo el diumenge 3 d'octubre de 1925. Un esdeveniment organitzat pel Foment de la Sardana de Sabadell per cloure les festes del seu quart aniversari. L'espai va ser inaugurat el 1867 i reconstruït el 1895. Després de dos incendis va marcar època durant més de 60 anys. Va ser enderrocat el 1977.
NOVEMBRE
La imatge que permet entendre com era el rodal el 1960. Deixa veure el moment que el riu Tort i el Ripoll es troben durant la riuada de 1962. A dalt a la dreta s'hi veu la punta del turó d'Arraona i al final de tot a l'esquerra, la muntanya de Sant Llorenç del Munt, coronada per la Mola.
DESEMBRE
Una màquina llevaneu davant de la Maternitat, al carrer de l'Illa, el 1962, després de la gran nevada. Corre el rumor que a dins de la màquina hi havia una dona embarassada que no podia accedir de cap altra manera a la Maternitat que amb aquest sistema. Una llegenda, diuen...