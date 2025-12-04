Indignació pel vehicle que continua abandonat a la llera del Ripoll un mes i mig després: "És una vergonya!"

Les fortes pluges del passat 17 d'octubre van provocar un augment sobtat del cabal del riu i, en conseqüència, diverses afectacions arreu de la ciutat. L'incident més destacable va ser la caiguda d'un vehicle al riu Ripoll i, sorprenentment, encara hi és. El turisme es va trobar entre el pont de la Salut i l'hospital Parc Taulí i qui hagi anat al riu des d'aleshores s'hi haurà pogut fixar –encara que ara l'accés estigui restringit per prevenir la pesta porcina africana. Fins al lloc del succés s'hi van desplaçar diverses dotacions terrestres i aèries per comprovar que no hi hagués cap persona a l'interior. Afortunadament, cap persona va quedar ferida.
Un mes i mig després, però, el vehicle continua al mateix lloc que el dia del succés –a dia 4 de desembre ja fa 49 dies que hi és– i diversos ciutadans han emès la seva queixa en relació amb el fet. "Hem demanat que es retiri el cotxe del riu i l'Ajuntament –que no ha volgut fer declaracions al respecte– se'n renta les mans perquè diu que és competència de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)", explica Joan Carles Sallas, president de l'ADENC i membre de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll. "Si hi hagués una oficina tècnica del Ripoll, com fa tant temps que demanem, es podrien coordinar aquests incidents", agrega. Des de les entitats que defensen el rodal es queixen de la "manca d'actuació de les institucions" fins que no hi ha la seva pressió. "Així com s'està fent una molt bona campanya per prevenir la pesta porcina es podria fer amb la necessitat de cuidar el Ripoll", exposa Sallas.
L'ACA, per la seva banda, va fer una primera inspecció dues setmanes després del succés, el 30 d'octubre, per analitzar què s'havia de dur a terme per retirar el turisme encallat a la llera del riu. Segons informen des de la mateixa organització, "el propietari té constància que el vehicle va quedar malmès i es va comprometre a la seva retirada, però no ho ha fet". De totes maneres, l'estat del vehicle requereix la intervenció de màquines especialitzades o equipaments específics que permetin retirar-lo. Ara, arran de les queixes d'alguns usuaris, han assegurat, després d'un mes, que tenen previst treure el vehicle "aquesta setmana", tot i que no hi ha una data definida i pot ser que s'ajorni.