Sabadell

Localitzen un vehicle bolcat al riu Ripoll, a Sabadell

Els Bombers han activat diverses dotacions i mantenen un dispositiu de recerca a l’alçada del pont de la Salut

Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 18:34
Actualitzat el 17 d’octubre de 2025 a les 18:52

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres a la tarda en el dispositiu de recerca activat després de localitzar un vehicle bolcat al riu Ripoll, a l’alçada del pont de la Salut. Segons fonts del cos d’emergències, el riu ha arrossegat el cotxe i s’hi han desplaçat diverses dotacions per comprovar si hi havia alguna persona a l’interior del cotxe i per garantir la seguretat de la zona, malgrat que no han trobat ningú a dins.

L’incident s’emmarca en l’episodi de pluges intenses que ha afectat aquest divendres el municipi i, en especial, Castellar del Vallès, on la tempesta ha descarregat amb força, acumulant més de 40 litres en només una hora. Fins a les tres de la tarda, els registres superaven els 80 litres recollits al Parc de Bombers local, amb pics d’intensitat torrencial que han arribat als 480 litres per hora, segons fonts del mateix cos.

 

