VÍDEO | Inundacions a Castellar per una forta tromba d'aigua que ha col·lapsat la carretera Redacció
El Banc Sabadell agraeix el suport majoritari d'accionistes i clients per continuar en solitari Redacció
VÍDEO | Oliu, aclamat pels treballadors del Banc Sabadell en la seva arribada a Sant Cugat: "President, president!" Manel Camps
El BBVA "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes després d'una "oportunitat perduda" Redacció
Localitzen un vehicle bolcat al riu Ripoll, a Sabadell
Els Bombers han activat diverses dotacions i mantenen un dispositiu de recerca a l’alçada del pont de la Salut