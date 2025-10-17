VÍDEO | Inundacions a Castellar per una forta tromba d'aigua que ha col·lapsat la carretera

L'episodi de pluja d'aquest divendres al migdia ha provocat afectacions importants a Castellar del Vallès, on l'aigua ha caigut amb molta força en poca estona. Poc després de les 13 hores, els núvols han començat a descarregar amb intensitat. En una hora, s'havien acumulat més de 40 litres. Fins a les tres, els registres superaven els 80 litres recollits al Parc de Bombers local, amb pics d'intensitat torrencial de 480 l/h, segons fonts del cos.
La situació ha provocat problemes en la mobilitat, amb inundacions en la carretera B-124 i cotxes obligats a aturar-se per les inclemències, especialment en el carril en direcció a Sabadell. Els vídeos publicats a xarxes pel castellarenc Òscar Moreno mostren les conseqüències de la tromba d'aigua, que ha col·lapsat la circulació de cotxes.
Una de les zones més castigades ha estat el polígon del pla de la Bruguera, al sud de la vila. Allà, diverses naus industrials han vist com l'aigua s'acumulava a més d'un pam del terra. De fet, brollava pels vàters, generant una escena insòlita. "Hem hagut de treure aigua com podíem perquè s'ha acumulat de seguida un volum molt alt", explica una de les afectades al Diari. La tempesta ha anat acompanyada de pedra i un fort vent que ha complicat la situació.
Fonts dels Bombers de la Generalitat especifiquen que no s'han produït danys personals i que les afectacions materials no són greus. S'han activat diferents dotacions a Castellar i altres punts del Vallès, com Polinyà. Protecció Civil havia activat al matí l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquest divendres, especialment a les comarques de Girona, Catalunya Central, litoral i prelitoral. Castellar ha estat un dels municipis més colpejats.