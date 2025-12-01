FOTOS | Èxit a l'estrena del Calendari d'Advent 2025 de Sabadell, amb presència internacional: "That's awesome!"

Compte enrere pel 25 de desembre i furor pel tret de sortida de les activitats de Nadal a Sabadell. Des d’ahir i fins la nit de Nadal, cada tarda a dos quarts de set, la plaça del Doctor Robert bullirà d’expectació amb el descobriment de cada història del calendari d’advent instal·lat a la façana de l’Ajuntament. Coincidint amb el repicar de les campanes de Sant Fèlix, entre mòbils alçats, criatures enfundades en anoracs i a cavallet per no perdre’s detall i famílies que arribaven a últim moment procurant fer-se lloc entre la multitud, el Llaminer inaugurava el compte enrere pel Nadal, mentre centenars de famílies s’hi van aplegar rodejant a la plaça, com és tradició. La primera història descoberta va ser la del Soldadet, amb una posada en escena que s’iniciava amb la cançó del Llaminer.
“L’escoltem durant tot l’any, se la saben de memòria”, explicaven en Jordi Font i la Núria Costa, mentre els nens entonaven la cançó a ple pulmó, en sintonia amb la resta d’infants. “Els nens tenen devoció pel Llaminer, la meva vol venir cada dia!”, explicava ahir la Marta Picañol, veïna de la Creu Alta, mentre sostenia la seva filla a coll. La novetat d’aquest 2025 —una pantalla gegant instal·lada entre el Passeig i la plaça del Doctor Robert— va donar cert oxigen a l’espectacle. Les aglomeracions hi són, però ara l’espectacle es pot seguir també des de certa distància, amb visibilitat i so impecables. Mentre la meitat de les mirades es posaven sobre la figura real del Llaminer, l’altra meitat dels espectadors dirigien la mirada a la pantalla.
Cada tarda fins al 24 de desembre, a les 18.30 h, es revelarà una nova història. Hi haurà dies amb sorpresa, dies amb música renovada i dies amb petits girs en la posada en escena.
La Caseta del Llaminer
L’univers del Llaminer també ha crescut. Al Racó del Campanar, la seva Caseta s’ha renovat: nova il·luminació, un arbre de Nadal de fusta i nous elements al petit hort posterior. Ahir, mitja hora abans que el Llaminer descobrís la primera finestra, les famílies s’obrien pas entre les cues que esperaven pacients el seu torn al photocall a la Caseta. L’espai estarà actiu cada dia fins al 4 de gener, també després de les funcions del Somriu al Nadal.
“Daddy, that’s awesome!”, deia un nen emocionat durant el descobriment de la primera finestreta del calendari, malgrat no entendre ben bé què deia exactament el Llaminer. I és que l’atracció del Nadal a Sabadell traspassa les fronteres del municipi –i del país–: l’any 2024 unes 180.000 persones havien format part de les activitats del Nadal, el que representava un 12,5% més que l’anterior edició, i l’oficina de Turisme atenia un 8% de persones que arribaven de la resta de l’Estat o de l’estranger.