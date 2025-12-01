Un pessebre artesanal a Can Deu que retrata el Sabadell d'ahir

Un molí, una fusteria, comerç artesanal... Una fotografia del que un dia va ser Sabadell, convertit en pessebre. El pessebre artesanal de Can Deu, que representa els oficis més seculars de la nostra ciutat, es va inaugurar ahir a les 17 h i ja es pot visitar al centre cívic del barri. Es tracta de la quarta edició d’un projecte impulsat per Jerónimo Frutos i Marcel Casanovas, dos veïns que, any rere any, amplien i perfeccionen una obra que ha esdevingut una cita destacada del Nadal al barri. La idea va néixer ara fa quatre anys, gairebé de forma espontània. Expliquen que aleshores ja eren aficionats als pessebres i que, en veure aquella primera proposta modesta, van proposar fer "un pessebre molt més gran" a l'associació de veïns. I així va començar una aventura que avui ja és tradició al barri. Una proposta que es renova cada any i s'elabora de manera artesanal.
Tot i que utilitzen materials similars cada any —porexpan, pintura amb terres de colors i sorra de platja, detalla Frutos—, el pessebre presenta novetats destacades. “Aquest any hem fet un molí que gira, una cascada amb aigua i hem implementat més figures. També hem electrificat motors i ampliat la il·luminació”, exposen els creadors. Les dimensions també impressionen: una estructura de 3,20 metres per 2,60, amb elements propis de la Sabadell d’època. Els edificis, d’uns 40 centímetres d’alçada, mantenen la proporció segons les figures.
Marcel Casanovas es va sumar al projecte per pura passió. “Les manualitats m'apassionen”, diu. Recorda que, un any, es va adonar que al centre cívic del seu barri no s’hi havia fet mai cap pessebre i va decidir proposar-ho. Aquell primer muntatge era petit, però va tenir èxit i, a partir d’aquí, es va gestar el projecte. “Ara no podem parar de fer-ho cada any, per nosaltres és una il·lusió”, asseguren. Casasnovas és també el responsable del repintat de moltes figures, i també hi participen altres familiars dels impulsors del projecte.
Una fotografia del Sabadell d'abans
El pessebre incorpora un mercat, un celler, una fruiteria, una carnisseria i fins i tot una zona dedicada als horts del Ripoll. “Intentem reproduir activitats del Sabadell d’abans", comenta Frutos, que es va documentar sobre els antics molins de farina i el comerç local. Altres elements, com els arbres, la fruita o les peces de fusteria, estan fets completament a mà. “Les branques les lliguem amb cinta, les pintem, les fulles són de plàstic… La Maria Crispi fa tota la fruita, la carn i la fusteria”, detalla en Jerónimo, que també ha rebut ajuda de la seva neta, Abril Flor.
La tècnica constructiva també és minuciosa. Les parets, per exemple, es treballen amb pirogravador, sorra de platja, massilla i una barreja d’aigua, cola, sorra i fins i tot cafè líquid, que aporta tons ocres més naturals. “Amb terra queda més autèntic”, assegura Casanovas.
L’any passat, a més, van col·laborar amb l’Espai Jove, preparant kits perquè els joves poguessin crear el seu propi pessebre aplicant les mateixes tècniques. “N’hi havia fins i tot de Halloween, i quedaven molt bé”, recorden. Ara, a banda del pessebre gran, també han començat a rebre encàrrecs de coneguts per fer diorames personalitzats. Des d’ahir, el pessebre ja es pot visitar i, com cada any, promet convertir-se en un dels punts més animats del Nadal a Can Deu.