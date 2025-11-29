L’Eix Macià s’il·lumina per Nadal amb una encesa plena de música i ambient familiar

L’Eix Macià ha brillat aquest dissabte amb una posada en escena pensada per omplir Sabadell d’esperit nadalenc. Per segon any consecutiu, l’avinguda ha gaudit d’una encesa exclusiva, celebrada un dia després de la triple inauguració lumínica que divendres va omplir de llum la plaça del Pi, la plaça de la Creu de Barberà i el Passeig.
El grup d'animadors del Llaminer escalfava motors abans de l'encesa interpretant un seguit de nadales clàssiques per tots els assistents allà reunits. L'expectació era notable, tothom (i sobretot els nens) esperava l'arribada a escena del gran protagonista: el Llaminer, la icona inconfusible del Nadal sabadellenc.
Quan finalment ha aparegut l’eufòria ha estat immediata. Acompanyant a la gran estrella de Nadal també hi havia una comitiva municipal encapçalada per l’alcaldessa Marta Farrés i representants del Consell d’Infants. Entre comptatges enrere, crits d’emoció, un any més, s'ha activat tota la il·luminació de l’Eix Macià.
La celebració ha reunit centenars de famílies, moltes d’elles fidelíssimes al personatge. L’Eric Fosalba, que hi ha assistit amb els seus fills després d’haver estat a l’encesa al centre, explicava: "Ahir vam gaudir de l’encesa de llums al centre i, quan vam veure que també es feia a l’Eix Macià, vam decidir tornar per viure l’espectacle del Llaminer amb els nens". Somrient, reconeixia que "Es coneixen totes les cançons, i durant Nadal volem veure’l en directe sempre que puguem".
La Ivet Valldeperes també s’hi ha apropat amb tota la família després de veure des de casa que hi havia una celebració al. "L’encesa ha estat molt bonica", comentava, "hem vist des de casa el show i hem decidit acostar-nos amb els nens per veure-ho de prop. La cançó del Llaminer sona al nostre cotxe fins i tot durant l’agost".
Entre el públic també hi era en José Martos, que ha vingut amb la família. En Nil, el seu fill, no s’ha separat en cap moment del seu peluix del Llaminer. Martos, com la Ivet, explica: "No importa si és Nadal amb 7 graus o l’estiu amb 34: la cançó del Llaminer sempre acaba sonant al cotxe". A més, celebra l’èxit del personatge entre els més petits: "Estem molt contents perquè aquesta iniciativa ha aconseguit fer créixer l’esperit nadalenc entre els nens, és molt especial".
Per a ell, l’aposta de Sabadell per un personatge propi és un encert: "Tenim figures pròpies per celebrar Nadal a la ciutat, que s’escapen dels estereotips i que, amb la seva originalitat, han enganxat molt ràpidament als més petits de la família".