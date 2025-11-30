Alumnes de Sabadell s'endinsen en tallers d'art i jaciments de fòssils amb el programa Ciutat i Escola

Els nens i nenes de les escoles de Sabadell poden gaudir d’una gran varietat d’activitats complementàries gràcies al programa Ciutat i Escola. Amb una oferta de 424 propostes, el programa busca ampliar l’aprenentatge més enllà de l’aula i connectar l’alumnat amb el teixit cultural i científic de la ciutat; tot a través d’una sèrie de tallers i visites guiades a diferents espais de Sabadell. Ciutat i Escola no només contribueix a enriquir els projectes educatius dels centres, sinó que també permet treballar competències que sovint no es poden abordar des del currículum. Cada any, el dia 1 de setembre, les escoles es poden inscriure a la web: https://www.sabadell.cat/ca/ciutat-i-escola, i reservar un dels tallers. Aquest any, s’hi han incorporat 45 activitats noves, a causa de l’alta demanda des del primer dia d’inscripció.
L’escola Roureda va fer l’activitat Crea el teu primer Pop-Up el dimecres 29 d’octubre. El taller té lloc a l’escola Illa i és impartit per Montse Cascante, la coordinadora pedagògica del centre. La jornada va començar amb una petita visita per les instal·lacions de l’escola perquè els nens puguin visitar el plató de fotografia, o el de ceràmica, entre d’altres. “Expliquem com és el món de l’art i quins cicles formatius fem aquí. A mesura que avancem pels passadissos, és habitual que els nens mirin amb ulls oberts els tallers plens de material i projectes” explica la tallerista. Seguidament, els alumnes van anar a l’aula i va iniciar el taller. Per començar, Cascante va presentar la part més teòrica, explicant la història de la tècnica del pop-up amb l’objectiu de “fer entendre que fent uns talls es pot crear una dimensionalitat i una narració”. Però ràpidament, per l’emoció dels nens, va passar a fer una demostració del pas a pas del procediment i l'alumnat va agafar una cartolina per iniciar els retalls.
L’activitat està totalment adaptada al nivell dels alumnes, la tallerista afegeix que “volem que marxin satisfets amb el resultat, no frustrats. Per exemple, en aquest cas poden fer tres mòduls màxim, perquè fer més seria massa difícil per la seva edat”. Entre l’oferta d’activitats, el taller pop-up destaca perquè obliga a pensar, calcular i mesurar. A més, Eva González, una de les professores que va acompanyar als alumnes de la Roureda, afirma que “impulsa la creativitat dels nens, perquè han de pensar què volen fer i com fer-ho”.
Els alumnes de l’escola Can Deu van assistir, el dimarts 11 de novembre, a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont per gaudir de Fem de paleontòlegs!, una activitat que ofereix un canvi total d’escenari. L’educadora del centre, Núria García va rebre el grup amb caixes plenes d’eines i rèpliques de fòssils per fer una explicació dinàmica sobre la història del museu i de la paleontologia. Garcia guia les visites adaptant-se als interessos del grup, en aquest cas, els nens van mostrar molt interès pels dinosaures i, per tant, l’educadora va afegir una explicació específica sobre ells. Una vegada va acabar la part teòrica, els alumnes van anar a una aula a muntar peces fragmentades i intentar identificar a quin animal pertanyien.
La tècnica de comunicació del centre, Uxue Rezola, exposa que “el museu combina la recerca científica amb la divulgació i això ens permet oferir activitats molt completes. Tenim les col·leccions, fem visites escolars, tallers familiars i fins i tot, oferim unes maletes paleontològiques que les escoles poden endur-se per treballar a classe abans o després de la visita”. Aquesta activitat és una de les més populars de Ciutat i Escola perquè barreja explicació, manipulació de fòssils i una petita excavació. A més, Rezola afegeix que “la paleontologia té aquest punt d’imaginació que enganxa i crida molt l’atenció dels infants”.