Comerços aprenents porta classes de català directament a les botigues

Un dels problemes més recurrents en relació amb l'aprenentatge de la llengua catalana és que molts treballadors tenen jornades llargues que fan que sigui impossible per ells assistir a cursos convencionals. Per donar resposta aquest problema, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) impulsa una iniciativa per portar el català directament als establiments comercials. El projecte Comerços aprenents consisteix en quinze sessions de quinze minuts en què el professor es desplaça a un comerç i fa classe adaptant-se al ritme real d’una botiga. Ramon Cases, coordinador de dinamització i assessorament de CNL, defineix la iniciativa amb el mític refrany “si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma anirà a la muntanya” i explica que “vam veure que hi ha un perfil d’usuari amb unes competències de català molt baixes que no pot arribar als cursos. Davant d’això, la solució va ser clara, si ells no venen als cursos, anem nosaltres a fer una formació a l'establiment”.
Les sessions es fan en horari laboral i de vegades s’interrompen perquè el treballador ha d’atendre un client. Tot i això, Raimon Escapa, professor i tècnic de CNL, confirma que “la participació dels clients pot ser un element clau a les classes”. Segons el tècnic, és habitual que els catalanoparlants canviïn al castellà quan veuen que algú li costa l’idioma, i afegeix que “quan arriba un client i s'està fent l'acció formativa, la gràcia és avisar que el dependent està aprenent i que si tots li parlem en català, l’ajudem”. El contingut de les sessions és molt bàsic, però plenament funcional, com ara preguntes habituals o vocabulari específic del sector que sigui el comerç. “El projecte no busca miracles, la idea és despertar ganes per aprendre les nocions bàsiques de l’idioma”, remarca Cases.
Al centre de bellesa, Alma, treballa la manicurista Elina Nasibullina. És originària de Rússia i ha volgut aprofitar el programa per millorar la seva gramàtica i expressió oral en català. Nasibullina diu que “al cap de tres anys vivint aquí ja vaig entendre l’idioma, el meu problema és a l’hora de parlar”. Tot i que practica una mica a casa amb els fills, la majoria dels clients s’adrecen a ella en castellà, i li agradaria rebre més possibilitats per llançar-se a la feina. “M’agradaria que em parlessin en català, així m’ajuden més a respondre en català”, exposa Nasibullina.
D’altra banda, Junaid Asghar ve del Pakistan i treballa a Cell Touch, una botiga de reparació de mòbils. Per ell, el més important de la formació és “poder respondre en el mateix idioma que em parlen”. Igual que la manicurista, entén la llengua perfectament i considera que l’expressió oral és el més complicat, però, creu que després de diverses sessions, ha tingut una millora molt clara. Amb Comerços aprenents, aquelles persones que no tinguin temps, eines o confiança poden trencar el gel i aprendre de manera notòria un català quotidià i útil per la seva feina.