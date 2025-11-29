ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | L'encesa de llums de Nadal 2025 a Sabadell

Les millors imatges de l'esperada encesa d'aquest passat divendres

  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell -
Publicat el 29 de novembre de 2025 a les 20:15
Actualitzat el 29 de novembre de 2025 a les 20:17

Sabadell ha encès aquest divendres 28 de novembre més de 700 elements de llum i una vintena d’arbres decorats en una triple encesa que ha omplert de gom a gom carrers i places de la ciutat, en un acte ple de música, foc, confeti i fins i tot neu artificial. Encapçalat, òbviament, per l'irreductible Llaminer. Aquestes són algunes de les millors fotos de l’encesa.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ, VÍCTOR CASTILLO I DAVID CHAO:

  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell
  • L'encesa de llums de Nadal a Sabadell

Notícies recomenades