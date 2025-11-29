ARA A PORTADA
Salvador Illa: "El fracàs de l’opa és un resultat a favor d’una Espanya plural i diversa" Albert Acín Serra
El president demanarà la titularitat de la Caserna de Sabadell a la pròxima comissió Estat-Generalitat Redacció
Sabadell tanca l’accés al medi natural per la pesta porcina africana: què implica i què demana l’Ajuntament León Guerrero
La Fundació 1859 Caixa Sabadell suspèn temporalment les activitats a Can Deu per les mesures contra la pesta porcina africana Redacció
FOTOS | L'encesa de llums de Nadal 2025 a Sabadell
Les millors imatges de l'esperada encesa d'aquest passat divendres