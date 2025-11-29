ARA A PORTADA

La Fundació 1859 Caixa Sabadell suspèn temporalment les activitats a Can Deu per les mesures contra la pesta porcina africana

L’entitat aplica les restriccions dictades per la Generalitat arran dels casos detectats i activa tots els protocols de prevenció corresponents

Publicat el 29 de novembre de 2025 a les 13:34

La Fundació ha informat que suspèn totes les activitats familiars de cap de setmana previstes a l'Espai Natura i al bosc de Can Deu, dedicades al coneixement dels animals de granja, en aplicació de les mesures de protecció establertes per la Generalitat de Catalunya arran de la detecció recent de casos de pesta porcina africana (PPA) en el territori.

Aquestes mesures, d’obligat compliment per part de totes les entitats que desenvolupen activitats en masies, espais naturals o zones forestals, tenen com a objectiu evitar la possible propagació del virus, que afecta exclusivament els porcs domèstics i senglars. Tot i que la PPA no comporta cap risc per a la salut humana, sí que representa una amenaça greu per al sector ramader i la fauna salvatge.

Des de la Fundació expliquen com ja han activat tots els protocols necessaris per garantir que les instal·lacions, el personal i les activitats compleixin estrictament les indicacions vigents.

En coherència amb les restriccions i amb la voluntat de minimitzar riscos, la Fundació també ha decidit suspendre totes les activitats educatives dirigides a centres escolars. Aquesta aturada afecta visites, tallers didàctics i sortides programades tant a la masia com al bosc de Can Deu. L’entitat continuarà treballant amb les escoles per oferir alternatives i les mantindrà informades de qualsevol evolució de la situació.

