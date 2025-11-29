ARA A PORTADA

Sabadell

Un accident de trànsit causa quatre ferits al barri de Covadonga

El xoc es va produir durant la nit d'aquest divendres i també va afectar tres cotxes estacionats al voltant

  • L'accident al barri de Covadonga -
Publicat el 29 de novembre de 2025 a les 20:57
Actualitzat el 29 de novembre de 2025 a les 20:58

El barri de Covadonga es va veure afectat per un accident de trànsit a l'encreuament entre el carrer de Santiga i el carrer dels Cardona aquest passat divendres 28 de novembre, quan dos vehicles van col·lidir, afectant també tres cotxes estacionats a la zona. Els Bombers van rebre l'avís a les 23.35 h i van activar tres dotacions. Quan van arribar, tots els ocupants ja havien sortit dels vehicles, i els efectius van prestar assistència conjunta amb el SEM.

Des de Bombers expliquen com un dels conductors va ser traslladat al Parc Taulí, mentre que els tres ocupants de l’altre vehicle van patir contusions i van ser traslladats al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Sant Fèlix. En total, cinc vehicles van resultar afectats pel sinistre, incloent-hi tres cotxes estacionats que van rebre impactes durant la col·lisió.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

  • L'accident al barri de Covadonga

