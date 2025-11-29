Sabadell tanca l’accés al medi natural per la pesta porcina africana: què implica i què demana l’Ajuntament

Després del tancament a tota activitat humana als boscos de Sabadell, ja que és un dels dotze municipis que hi ha dins del radi de 6 quilòmetres des del punt on s’han trobat els dos casos de pesta porcina africana (PPA), l'Ajuntament ha activat un conjunt de mesures excepcionals per evitar la propagació del virus. Segons ha explicat la regidora de Salut, Sílvia Garcia, es tracta d’una malaltia sense cap afectació per a les persones, però "altament contagiosa entre porcs, tant salvatges com domèstic", i amb la capacitat de viatjar "entre el calçat o les rodes dels vehicles". Una de les principals preocupacions i factor clau en una possible propagació.
Tancament total del bosc i del rodal
L'Ajuntament ha decretat el tancament a zones de pícnic i de l'accés al medi natural, la senyalització corresponent està instal·lada, seguint les instruccions del Departament d’Agricultura. La restricció comporta: no poder accedir a camins, pistes forestals o zones de bosc, no desenvolupar activitats esportives, divulgatives i de lleure al medi i no circular amb vehicles en entorns forestals. La prioritat de l'Ajuntament és "evitar el desplaçament del virus" i reduir els punts d’entrada accidental a les zones afectades.
Suspensió de treballs i activitats
Una altra qüestió fonamental és la paralització immediata dels treballs forestals i de les obres en marxa en espais naturals. Segons Garcia, "les obres que s’estaven portant a terme al riu Ripoll queden paralitzades fins a nou avís".
També s’han anul·lat totes les activitats autoritzades al medi natural, incloent-hi les esportives i les divulgatives.
Neteja reforçada
Per evitar que els senglars s’acostin a zones urbanes, l’Ajuntament ha intensificat la neteja de papereres i contenidors, amb l’objectiu que no es converteixin en un reclam per als animals. Paral·lelament, la Policia Municipal treballa de manera coordinada amb els Agents Rurals "per dur a terme actuacions contundents i eficaces", afirma Garcia.
"L’Ajuntament està treballant de manera coordinada amb la Generalitat i la resta de municipis implicats per contenir el virus i restablir la normalitat tan aviat com es pugui", conclou.