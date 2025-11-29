El president demanarà la titularitat de la Caserna de Sabadell a la pròxima comissió Estat-Generalitat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que portarà a la pròxima comissió bilateral Estat–Generalitat la demanda formal perquè Catalunya obtingui la titularitat de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. Ho ha fet a una entrevista al Diari després de reunir-se amb l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en el marc d'una visita dins la gira Catalunya Lidera el passat dimecres.
Un dels punts centrals de la trobada entre Farrés i el president va ser el futur de l'antiga Caserna, espai on es podran projectar les consultes externes del Parc Taulí. Illa afirma que s’ha compromès a "desencallar el problema de la titularitat" i que ho farà amb determinació: "Sigui com sigui", va recalcar.
Preguntat sobre què implica aquest "sigui com sigui", el president va insistir que la transferència ha de ser "immediata", descartant que el procés s’allargui "dos o tres anys vist". Recorda que el Parc Taulí és "un centre hospitalari de primer nivell i de màxima referència, on treballen 5.000 persones", i considera inadmissible mantenir un edifici buit just al costat d’un hospital que necessita ampliar-se. El seu objectiu és disposar de la propietat per encarregar el projecte de les noves consultes externes ja el 2026.
Pel que fa a les condicions de la cessió, Illa és clar: el Govern defensarà que sigui gratuïta. Segons argumenta, la funció de la Caserna serà "plenament social" i servirà per millorar la sanitat pública. "No pretenem revendre-la ni fer-ne un ús lucratiu", conclou.