Dues 'birres' de Sabadell s'enduen premi al Campionat Nacional de Cerveses: et diem on tastar-les

Ben segur que si us apropeu a la Micro Cerveseria de Sabadell, al carrer de l’Estrella, qualsevol de les cerveses que serveixen us sorprendrà amb un gust singular i casolà. Ara bé, si us decidiu per la Heffe Weissbier o per la Porter, l’encert el teniu més que assegurat. I no és que ho digui aquest periodista: així ho ha reconegut el jurat del Campionat Nacional de Cerveses, que acaba de distingir totes dues creacions amb una medalla de plata en les seves respectives categories.
El certamen, que s’organitza en l'àmbit estatal, ha reunit enguany “més de 300 cerveses del territori”, explica Roger Plata Cots, mestre cerveser i copropietari de la cerveseria. Els guardons s’entreguen per estils –una vintena– i la 'Micro' ha aconseguit pujar al podi en dues categories. Han destacat en blat i en negra.
La Weissbier i la Porter, aclamades pel jurat (i per la clientela habitual)
La primera medalla ha estat per a la Heffe Weissbier, “una cervesa de blat típicament bavaresa amb una revisió sabadellenca”, comenta Plata. Lleugera, tèrbola i amb un “puntet afruitat i de plàtan”, és també una de les més agraïdes de beure acabada de servir. "Perquè un dels seus punts forts és la frescor", afegeix.
La segona plata ha anat a parar a la Porter, una cervesa negra d’estil anglès també històrica a la casa. “Té puntets de regalèssia, xocolata, cafè torrefacte...”, descriu el creador. Un perfil robust i aromàtic que fa anys que fidelitza els habituals de la micro: “Sempre ha tingut molt èxit." Precisament, aquestes dues cerveses són de les primeres que va començar a oferir Plata a la seva clientela, fa més de 14 anys, i mai han desaparegut de la carta.
A banda de les cerveses fixes, també elaboren propostes de temporada i edicions úniques. “Al final de l’any acostumem a treure entre una vintena i trentena d’estils diferents”, resumeix el copropietari. Cerveses fumades per Nadal o amb regust de carabassa per Tots Sants, per exemple. Precisament, aquest mateix any, l’establiment també va ser distingit a la Nit del Teixit Empresarial de Sabadell, un espai on s’homenatgen projectes locals consolidats i emprenedors de la ciutat. En el cas de la Micro Cerveseria, es van destacar sobretot les bones pràctiques en sostenibilitat.