Decodificant la fórmula de l'èxit: la Fada Alba, la CuCo i altres figures de Nadal més enllà del Llaminer

Els municipis vallesans viuen aquests dies el tret de sortida de la campanya nadalenca, amb enceses multitudinàries que apleguen centenars de famílies a les cèntriques places. No és cap secret que l'aposta per la celebració que il·lumina el final d'any s'ha incrementat en els últims anys, amb més propostes i actes que omplen l'agenda des d'ara i fins a l'arribada dels Reis d'Orient a les localitats de la comarca. Ses Majestats, però, ja no són els únics encarregats de portar l'alegria a les llars. Avui, els consistoris busquen les fórmules per trobar els seus propis emissaris. Figures que, vestides de gala per a l'ocasió i amb un toc fantasiós, representin uns valors i transmetin un missatge als infants que els descobreixen amb fascinació.
Un exemple sorgit després de la pandèmia és la Fada Alba, cada any més present en l'imaginari col·lectiu nadalenc de Cerdanyola. Les seves intervencions han anat conquerint nous terrenys, des de la Cavalcada fins a esdevenir una personalitat més en l'encesa de llums. "La Fada Alba és un concepte", resumeix Àngel Rossell, un dels tècnics encarregats de traduir les intencions municipals en una realitat de carn i ossos. Els atributs i la seva missió es pensen durant l'any perquè les aparicions públiques vagin en una direcció clara. "S'emmarca en l'àmbit de Cerdanyola com a Ciutat del Coneixement. És un municipi amb universitat, un parc de recerca i la infraestructura tecnològica més potent del sud d'Europa. Des del principi, ens permetia apropar tot això a la ciutadania i els més petits. La Fada Alba viu al Sincrotró, neix de la llum i la porta per Nadal. Hi ha un relat al darrere que potencia un element important per a la ciutat", expressa sobre la buscada vinculació territorial.
Rossell exposa altres exemples d'èxit com el Fanguet d'Esplugues o el Mag Rubisenc, amb les seves particularitats. Fent una radiografia ràpida, el retrat robot dibuixa protagonistes entranyables, propers i amb un punt tendre que s'aprofita per transcendir. "Ens facilita treballar moltes coses amb els infants, amb un arrelament creixent. Com a projecte municipal és un vehicle de valors. Treballem la nostra marca i aspectes com la sostenibilitat i l'agenda urbana", sintetitza ell mateix. Enguany, la novetat és que nous personatges apareixeran en escena en el pròxim mes per crear tot un univers propi, vinculats a la ciència, la física i la natura. La Fada serà el fil conductor dels actes, que inclouen el circ, un concert de la Mushkaa o espectacles amb cançons de Disney o la Granja de Zenón, que teixeixen una oferta amb segell propi. "És la programació més extensa que hem tingut mai. L'objectiu és que ningú hagi de marxar de la ciutat per poder viure el Nadal. I, per què no, poder rebre gent de la rodalia", diu David González, regidor de Grans Esdeveniments. "El Nadal és un moment molt bonic per gaudir. I és important tenir referents municipals que acostin els valors que volem que existeixin durant tot l'any", conclou.
La CuCo, tercera entrega
L'empresa no és nova, més enllà del to lúdic que ha marcat un abans i un després amb el Llaminer, convertit en figura universal. En realitat, es tracta d'un turisme amb un esperit molt específic que ara personifiquen més actors. En aquest context, el món local reforça el protagonisme d'algú que englobi la comunitat, sensible a la realitat local. En aquesta estratègia de consolidar les veus també s'emmarca la CuCo, que repeteix per tercer any consecutiu a Castellar. "Estem molt contents, perquè ens ho esperàvem poc", confessa Sònia Gatell, idea original i creadora d'aquesta Cura Cors. Com l'any passat, va ser triada com a mestra de cerimònies de l'encesa i serà cara visible de l'espectacle que tornarà a representar-se als Jardins del Palau Tolrà els dies 19, 20 i 21 de desembre a la tarda.
Gatell celebra que el seu rol actual, per exemple, amb una carrossa pròpia al costat dels Reis que fa que moltes criatures ja la identifiquin. Tot i això, l'objectiu no és buscar el reconeixement, sinó exercir de mirall per defensar una causa. Aquesta vegada, haurà de desplegar la seva màgia en l'obra per destapar un nou valor a través d'una proposta centrada en el concepte de les diferències i el bullying. "Tindrà més protagonisme la part coral, de les Lluminetes. També hi haurà un personatge secundari", anticipa la creadora sobre el musical. Alhora, la CuCo estrena cançó pròpia, composta pel jove de divuit anys Àlex Morillo. "Encara som en procés d'explorar com funciona. L'assistències als passis ha estat molt bona. Però la realitat a Castellar és diferent de la de llocs com Sabadell i ens ho plantegem com una càpsula teatral, més que un xou de gran format", admet.
Les propostes més íntimes també tenen cabuda. Un exemple és Barberà, una de les localitats més matineres per arrencar la campanya, dijous, a la plaça de la Cooperativa. Allà va tenir lloc una representació de la llegenda de l’arbre màgic, a càrrec del Grup de Teatre D’sas’3 de Can Gorgs i els personatges de La Profecia de l'Estel. "Fa anys que diversos integrants de l'obra dels Pastorets fan l'encesa", explica la directora, Neus Martínez. El trident Mel, Gagà, Tasar fan des de fa prop d'una dècada les delícies dels més petits. Després, es relacionen amb els assistents repartint el brou de Nadal. Precisament, un dels factors que es busca és la implicació del veïnat. "És important reivindicar la cultura popular de casa nostra, que és molt rica", sosté Martínez. De fet, la companyia ha impulsat una versió dels Pastorets adaptada als infants, que es podrà veure en directe al TMC els dies 13, 14 i 20 de desembre.
Sigui com sigui, les opcions per acompanyar la narrativa són infinites. Uns colors, un vestit o qualsevol altre detall genuí poden catapultar la popularitat dels convidats especials d'aquestes dates. La predisposició perquè llueixin juga a favor dels nous amics dels més menuts. En les pròximes setmanes, les fires als carrers, els concerts i els esdeveniments conqueriran l'espai públic. Les veus de la CuCo, la Fada Alba o el Gagà ja ressonen en l'escena.