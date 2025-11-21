Compte enrere per l'entrada en vigor de la nova etapa de la ZBE a Sabadell: què cal saber?

El període d’adaptació de la zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell arriba a la seva darrera setmana. A partir del dilluns dia 1 de desembre, la nova mesura que pretén reduir la contaminació provinent dels vehicles que circulen per la ciutat començarà a sancionar tothom qui no compleixi la normativa establerta per l’Ajuntament de Sabadell. De moment, tan sols la zona més cèntrica de la ciutat serà vigilada per 20 càmeres que controlaran, a través d’un lector de matrícules, que aquells vehicles que hi accedeixin tinguin algun distintiu ambiental que els permeti l’accés (B, C, ECO i 0). Tot i això, l’Ajuntament de Sabadell ha rebut 363 sol·licituds d’autorització d’accés a la ZBE, de les quals 230 han estat acceptades; 70, rebutjades per no complir els requisits i 63 més, en revisió. T’expliquem tot el que cal saber per complir la normativa establerta de les zones de baixes emissions correctament i què contempla aquesta iniciativa.
On s’aplicarà la ZBE?
L’àrea restringida al trànsit serà el Centre de Sabadell. En concret, els vehicles sense distintiu ambiental no podran circular a l’interior del rectangle delimitat pels carrers de Vilarrúbias, Zamenhof, l’N-150, la ronda Ponent, un tram de la carretera de Barcelona i la Gran Via. Tots els carrers que es troben a dins d’aquesta àrea quedaran afectats, mentre que els del perímetre queden exclosos. L’horari de funcionament serà els dies laborables des de les 7 h fins a les 20 h. Tot el perímetre del Centre està vigilat per càmeres de lectura de matrícules, que identifiquen els cotxes i el seu distintiu ambiental, com a la ZBE de les rondes de Barcelona. D’aquesta manera, si un vehicle no està autoritzat, el sistema ho detectarà i es tramitarà la sanció.
Quan entra en vigor?
Sabadell va ser una de les primeres ciutats mitjanes de Catalunya a aprovar una ordenança específica per a la ZBE. El text va entrar en vigor el maig de 2024 i des de l’1 de maig de 2025 el sistema funciona de manera permanent, però en període de transició. Des del passat 15 de setembre, però, la zona de baixes emissions va entrar en funcionament en període de proves per fer un primer tempteig de com serà. Tot i això, els conductors que han entrat al Centre durant aquest període no han notat cap canvi ni han hagut d’evitar entrar-hi amb segons quins vehicles.
Ara, amb l’inici de l’etapa sancionadora d’aquí a nou dies, l’1 de desembre de 2025, la mesura assolirà la seva aplicació plena. Per tant, a partir del primer dia del darrer mes d’aquest any només podran circular per l’àrea restringida sense rebre una sanció els vehicles que disposin d’una etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit o d’una de les múltiples excepcions que ha aprovat el Govern que deixa exempts de sanció diversos vehicles.
Qui afecta?
La mesura que entrarà en vigor en uns dies prohibirà l’entrada habitual dins de la zona de baixes emissions tots aquells vehicles sense distintiu ambiental de la DGT, els cotxes de gasolina anteriors a l’any 2000 i els vehicles matriculats abans del 2006 que usen dièsel. També quedaran exclosos els ciclomotors i motos fabricats abans del 2003.
Tot i això, els propietaris dels vehicles sense distintiu podran entrar en diverses ocasions: fora de l’horari de funcionament (de 20 h a 7 h), els caps de setmana i fins a 24 dies laborables a l’any sense haver de fer cap tràmit ni tenir restriccions horàries. A més, hi haurà autoritzacions permanents per als residents dins de la zona i per a les persones amb plaça d’aparcament de propietat o lloguer dins de l’àrea compresa. La resta –els que disposin d’etiqueta B, C, Eco i Zero– podran circular amb normalitat pel Centre, almenys, fins al gener de 2026, quan la Generalitat té previst restringir l’accés a tots els vehicles B. Es calcula que quedaran afectats més de 26.000 vehicles.
Exempcions i col·lectius vulnerables
Quedaran exempts de sanció els veïns empadronats dins de l’àrea de la ZBE a partir del 19 de desembre de 2024 i amb un vehicle sense etiqueta ambiental censat. A part, hi ha altres excepcions que exoneren els ciutadans de les sancions. Es preveu eximir del pagament les persones que tinguin aparcament a dins de l’àrea restringida (en propietat o de lloguer); qui tingui una renda familiar entre 14.400 i 28.800 euros bruts anuals; els treballadors que estiguin a menys de cinc anys de la jubilació; les persones amb mobilitat reduïda, i els usuaris que rebin tractaments mèdics periòdics en centres de dins del perímetre.
L’Ajuntament ha rebut 363 sol·licituds d’autorització d’accés a la ZBE. D’aquestes, 230 estan acceptades, 70 s’han rebutjat per no complir amb els requisits, i 63 estan pendents de revisió. Segons apunten des del consistori, del total de sol·licituds, 89 corresponen a persones amb mobilitat reduïda; 75, a persones amb rendes baixes; 36, a persones que usen vehicles de transport de mercaderies; 14 peticions més per malalties o discapacitat; 13 professionals amb edats properes a la jubilació; 119 corresponen a autoritzacions (mudances, aparcaments en propietat - lloguer...) i 17 altres motius no especificats.
Es pot sol·licitar l’exempció mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, a l’oficina específica de Cal Marcet, trucant al 93 745 33 29 o escrivint al correu zbesabadell@ajsabadell.cat.
Quina serà la sanció?
Els vehicles que no disposin del distintiu ambiental i circulin per la zona restringida més de 24 dies rebran una sanció de 200 euros. No obstant això, els infractors poden reduir l’import fins als 100 euros sempre que s’efectuï el pagament dins dels 20 dies naturals següents a la notificació de la multa.
Per què una ZBE a Sabadell?
L’Ajuntament de Sabadell defensa que la mesura no busca només limitar el trànsit, sinó millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. La normativa europea obliga tots els municipis de més de 50.000 habitants a implementar una zona de baixes emissions i, des del consistori, asseguren que hi ha tres motius pels quals s’ha creat: reduir la contaminació atmosfèrica i acústica; protegir la salut i el benestar de la ciutadania, i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. D’aquesta manera, amb aquesta restricció es vol fer un primer pas per assolir una ciutat més verda i sostenible i, a poc a poc, anar fent gros el perímetre per ampliar la cobertura de la ZBE.
Preguntes freqüents de les ZBE a Sabadell
Es preveu ampliar l’abast de la ZBE?
Sí. El 2028 s’hi vol incloure la Creu Alta i el 2032, la resta de sòl urbà (sense incloure polígons, barris perifèrics i la xarxa viària imprescindible).
Quantes càmeres ho controlen?
Un total de 20, repartides pel perímetre de la zona i a l’interior de l’àrea restringida, en alguns carrers.
Com puc saber el distintiu ambiental del meu vehicle?
Introduint la matrícula del vostre vehicle a la web de la DGT.
Cal portar l’adhesiu del distintiu ambiental?
No. És voluntari.
On la puc demanar?
A les oficines de Correus, a través d’un gestor col·legiat o a algun taller associat al Gremi de Tallers de Reparació.