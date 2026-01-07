ARA A PORTADA
Educació avança una casella en la construcció dels instituts de Sabadell que funcionen en barracons Sergi Gonzàlez Reginaldo
Xavi Moreno: "Costarà entrar perquè l’equip va com un avió, però treballaré per tenir els màxims minuts possibles" Sílvia Fernández Sequero
Diversos punts de Sabadell, sense llum durant una estona a causa d'un problema amb el subministrament elèctric Jan Cañadell Puigmartí
Queixes per la "manca de caramels" al darrer tram de la Cavalcada de Reis d'aquest any a Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
La mascareta en centres sanitaris i residències deixa de ser obligatòria
El Govern segueix recomanant-ne l'ús si hi ha símptomes, especialment en contacte amb persones vulnerables