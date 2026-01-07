ARA A PORTADA

La mascareta en centres sanitaris i residències deixa de ser obligatòria

El Govern segueix recomanant-ne l'ús si hi ha símptomes, especialment en contacte amb persones vulnerables

Publicat el 07 de gener de 2026 a les 17:02

El Departament de Salut aixecarà a partir d’aquest dimecres l’obligatorietat de portar mascareta als centres sanitaris, sociosanitaris i a les residències. La mesura es basa en la millora continuada de la situació epidemiològica de la grip i en l’evolució favorable dels ingressos hospitalaris, segons ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després de la reunió del Consell Executiu.

Tot i la retirada de l’obligatorietat, el Govern manté la recomanació d’utilitzar la mascareta en cas de presentar símptomes, especialment dins l’àmbit sanitari o sociosanitari i en situacions de contacte amb persones vulnerables.

Situació epidemiològica controlada

Pel que fa a la situació epidemiològica, la incidència estimada de la grip continua per sobre del llindar considerat moderat i se situa en 248 casos per cada 100.000 habitants. Són dades corresponents a la setmana del 29 de desembre al 4 de gener, segons el Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), actualitzades aquest dimarts.

En la setmana anterior, els casos havien experimentat un descens notable, passant de 546 a 236, després d’haver assolit el pic de contagis amb una taxa de 759 casos per 100.000 habitants just abans de les festes de Nadal. Aquest màxim es va registrar amb una incidència superior a la d’altres temporades i de manera més avançada en el calendari, a mitjans de desembre.

