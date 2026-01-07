ARA A PORTADA

Sabadell

FOTOS | Sabadell es treu el vestit de Nadal: comencen les tasques per desmuntar la decoració festiva

El Calendari d'Advent i el pessebre gegant són els primers a desmuntar-se

  • Desmuntatge del Calendari d'Advent de la façana de l'Ajuntament -
Publicat el 07 de gener de 2026 a les 18:27
Actualitzat el 07 de gener de 2026 a les 18:32

Sabadell tanca la campanya de Nadal després de setmanes de celebració que han omplert carrers i places amb llums i música. Aquest dimecres han començat les tasques de desmuntatge de la decoració, que des del 28 de novembre, amb l’encesa de llums, lluïa a la ciutat. El Calendari d'Advent de la façana de l'Ajuntament és el primer a desmuntar-se; juntament amb el pessebre gegant de la plaça de Sant Roc. Des de primera hora del matí que operaris treballen per deixar l'espai com era abans. Les tasques continuaran amb la retirada de tot l'enllumenat de la ciutat i altres elements com la Caseta del Llaminer o l'arbre gegant de Nadal.

