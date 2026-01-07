Educació avança una casella en la construcció dels instituts de Sabadell que funcionen en barracons

Regal de Reis per a alguns instituts de la ciutat. Encara que amb retard, i a l’espera del paquet gran. Sabadell figura entre els municipis amb actuacions educatives incloses en el conjunt de prop de 200 obres i projectes que la Generalitat de Catalunya té previstos iniciar o continuar a partir del 2026. Segons dades del Departament d’Educació, el Govern té pressupostats al voltant de 200 milions d’euros per a la construcció de nous equipaments educatius i per a obres de reforma, ampliació i millora (RAM).
Entre les novetats, l’executiu ha fet saber que ja està licitada la nova construcció del futur institut Narcisa Freixas i Cruells, amb un pressupost d’uns 9,2 milions d’euros. L’edifici es construirà en un solar de les antigues cotxeres de la TUS –a la confluència de la carretera de Barcelona amb els carrers Calders i Martí l’Humà– i tindrà capacitat per a 3 línies d’ESO i 2 de batxillerat, en un espai d’uns 4.200 metres quadrats construïts. Per altra banda, ja s’ha encarregat la redacció del projecte de nova construcció de l’institut Arraona, amb un import de 541.161 euros. Una actuació que es troba en fase preliminar, encara. El nou equipament ha de construir-se al carrer de Zuric i acollirà cinc línies d’ESO i tres de batxillerat, per reubicar els centenars d’estudiants que hi estudien. Sobre l’institut Virolet, l’executiu no ha anunciat novetats.
Els instituts Narcisa, Arraona i Virolet han encadenat diverses promocions d’estudiants que han fet classe en mòduls prefabricats. A Sabadell, hi ha una vintena de barracons escolars: la cinquena ciutat catalana que més en té.
Què en sabem, del calendari?
Segons auguren fonts oficials, al Narcisa les obres començaran al llarg de 2026, amb una durada prevista de 18 mesos. Això situa la construcció de l’edifici el curs 2027-2028; encara que el trasllat de la comunitat es feria, probablement, de cara al curs escolar 2028-2029. A l’Arraona, els treballs tindran una durada estimada d’uns 24 mesos, cosa que situaria l’entrada en funcionament del centre també cap al curs 2028-2029 (encara que podria finalitzar-se la construcció durant el curs anterior).
El Virolet, que ja té en funcionament l’edifici d’infantil i primària, espera una inversió de 3,5 milions d’euros. El calendari previst situa la finalització del nou edifici de secundària del Virolet de cara al curs 2028-2029. Serà, segurament, l’últim de la llista.
Obres també al Joan Sallarès i Pla
D’altra banda, està prevista l’adjudicació de les obres d’ampliació de l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla, amb un pressupost de 2,44 milions d’euros. Aquest projecte complementarà les obres de reforma, ampliació i millora (RAM) ja realitzades al mateix centre, que es troben en fase final amb un pressupost de 564.704 euros.
A la comarca, destaquen les obres de l’Escola Sentmenat, que s’estan executant en tres fases amb 7,3 milions d’euros, i les obres de l’Institut Escola Can Llobet, a Barberà del Vallès, pendents de recepció.