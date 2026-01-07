ARA A PORTADA

Com podem llençar correctament l'arbre de Nadal a Sabadell?

Després de les festes de Nadal hi ha qui es pregunta com se'n pot desprendre

  • Un arbre de Nadal als contenidors del carrer de la Palanca (Centre) -
Publicat el 07 de gener de 2026 a les 20:33
Actualitzat el 07 de gener de 2026 a les 20:35

Un cop finalitzades les festes de Nadal hi ha qui es pregunta què fer amb l'arbre de Nadal que ha decorat la casa aquests dies. Si no els volem guardar, els arbres de Nadal són considerats objectes voluminosos i hi ha dues maneres de llençar-los correctament. Una és que es pot trucar al telèfon gratuït 900 22 22 34 (Smatsa), on li diran el dia i l'hora que el podran recollir pràcticament a la porta de casa seva, sense desplaçar-se.

L'altra opcio és portar l'arbre a un dels dos Punt Blau de la ciutat. A la part nord hi ha el de Can Llong (Rda. d'Europa, 310) i a la sud el del Parc Central del Vallès (carrrer de Moragas i Barret, 33). Estan oberts en els horaris de dilluns a dissabte de 8 a 20 h i diumenges i festius de 9 a 14.30 h. Només tanquen dos dies l'any: l'1 de gener i el 25 de desembre –Nadal–.

 

