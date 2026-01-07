ARA A PORTADA
Els Reis passen per Sabadell: cau part del primer premi de la loteria del Nen Jan Cañadell Puigmartí
FOTOS | Els carrers de Sabadell s'omplen de màgia per rebre els Reis d'Orient Jan Cañadell Puigmartí
Diversos punts de Sabadell, sense llum a causa d'un problema amb el subministrament elèctric Redacció
Els preus que s'apujaran i abaixaran més el 2026 a Sabadell: el transport públic s’encareix, però TUS manté les bonificacions Marta Ordóñez
