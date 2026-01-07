ARA A PORTADA

Sabadell

Diversos punts de Sabadell, sense llum a causa d'un problema amb el subministrament elèctric

Gairebé dos centenars de clients, afectats

  • Comerços de Sabadell a les fosques -
Publicat el 07 de gener de 2026 a les 10:58
Actualitzat el 07 de gener de 2026 a les 11:04

Un problema amb el subministrament de llum a Sabadell aquest matí ha deixat 176 clients sense electricitat a diversos barris de la ciutat. Segons informen des d'Endesa, l'operadora que s'encarrega de subministrar l'electricitat a la capital vallesana desconeix l'origen de la desconnexió, tot i que asseguren que és un problema en un cable de mitjana tensió. L'avaria ha afectat veïns del Centre, la Creu Alta i Can Puiggener. Els tècnics de la companyia estan treballant per poder resoldre el problema amb el subministrament elèctric i ja s'ha pogut recuperar en alguna zona de la Creu Alta, de moment. Altres zones, com el Mercat Central, es troben totalment a les fosques. Aquest succés se suma a alguns problemes que hi ha hagut fins ara a la ciutat, com a alguns barris on falla sovint el subministrament o alguns incidents puntuals, com el que es va viure al Centre aquest desembre, poc abans del tercer espectacle del Calendari d'Advent. 

Estem treballant per ampliar la informació

