"Hem rebut una factura de la llum desmesurada i volem saber quin problema hi ha"

El Síndic Municipal de Greuges de Sabadell, Josep Escartín, alerta que s’han detectat diversos casos de veïns que han rebut factures de la llum “molt elevades” en diferents zones de la ciutat. Segons explica, les primeres incidències es van registrar al barri d’Espronceda, encara que també se n’han trobat a Campoamor, la Creu de Barberà i, en grau més baix, a les Termes. Tot i que la gestió de les companyies elèctriques no és competència del Síndic, Escartín explica que des de la seva oficina s’han revisat alguns dels rebuts afectats i s’ha constatat que, en la majoria dels casos, les lectures “eren reals tant en la lectura anterior com en l’actual”. “No enteníem ben bé què passava, perquè les dades semblaven correctes”, assenyala. "Està passant alguna cosa que se'ns escapa, però volem tenir una resposta", explica Dolores Luque, veïna del carrer de Manyans. Segons afirmen, el comptador els marca una xifra que quadra amb la factura que reben bimensualment, però, de sobte, els van notificar que calia regularitzar les factures de la llum del 2023 i el 2024: "Ens diuen que hem gastat aquests diners 'perquè ho diu el comptador intel·ligent', però ens reclamen que paguem uns Watts que no hem gastat i no ens diuen d'on venen", explica Jesús Ibáñez, veí de la carretera de Barcelona, també afectat.
Davant d’aquesta situació, el Síndic va decidir traslladar el cas a l’Agència Catalana del Consum, que ja està investigant els casos detectats. “Ho hem posat en coneixement de Consum, que ho té i ho està mirant. Ara estem a l’espera que ens informin del que hagin pogut esbrinar”, exposa Josep Escartín. A part, afegeix que, tan bon punt hi hagi conclusions, es comunicarà la informació als veïns afectats que van presentar les queixes. "Ens agradaria saber d'on ve tot això, perquè ens han aplicat un recàrrec d'uns 900 euros, aproximadament, en un període de 16 mesos", explica Juan Pradas, el tercer afectat que ha parlat amb el Diari, també veí del carrer de Manyans. Malgrat no tenir competències directes en matèria de consum, l’oficina del Síndic va actuar “de seguida” i també va contactar inicialment amb la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, encara que finalment s’ha optat per recomanar que totes les persones que es trobin en situacions similars presentin directament la seva reclamació a l’Agència Catalana del Consum o a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de Sabadell. “Si es rep un rebut anòmal o desproporcionat, s'ha de posar en coneixement de Consum. És l’organisme competent per investigar-ho”, insisteix Escartín. De moment, el Síndic fa un seguiment del cas a l’espera que es determini si hi ha hagut errors en la facturació o altres causes que expliquin els increments en els rebuts.
Endesa explica que "hi ha una anomalia als comptadors"
Des d'Endesa, la distribuïdora elèctrica que opera a més del 95% del territori català i és la responsable de fer-ho a Sabadell, asseguren que "hi ha una anomalia als comptadors digitals que els cobrava menys del que realment consumien". D'aquesta manera, segons la mateixa empresa, es descarta qualsevol possible frau elèctric –com sol passar en aquests casos– que alterés el comptador, sinó que hi ha un desajustament que no permet comptar correctament l'electricitat que es gasta. Així, una vegada s'ha detectat l'anomalia, se'ls ha regularitzat l'import que quedava pendent de pagar. "Tant en els casos on el client surt a guanyar com als que surt a perdre, s'envia una carta que avisa que la problemàtica que serà ajustada i, per tant, hi haurà una regularització de les factures", exposen des d'Endesa. De totes maneres, exposen que "hi ha diverses maneres de fer el pagament" i que "es poden aproximar a l'oficina tècnica" perquè els expliquin què ha succeït.