Queixes per la "manca de caramels" al darrer tram de la Cavalcada de Reis d'aquest any a Sabadell

La Cavalcada de Reis va ser un "èxit rotund" per a molts veïns sabadellencs i un "fracàs absolut" per a molts altres, tal com asseguren. La tarda del 5 de gener, durant la marxa de benvinguda de Ses Majestats, milers de persones es van apropar a rebre'ls i a saludar-los. Alguns, a part, van aprofitar per omplir butxaques, bosses i paraigües del revés plens de caramels que llençaven els patges al públic, però no tothom va tenir aquesta sort. Segons expliquen alguns veïns al Diari, a l'avinguda de Matadepera, a l'altura de les galeries, "els patges tiraven caramels d'un en un perquè no els en quedaven o els recollien del terra de la mateixa carrossa" i no van viure la pluja de dolços que solen gaudir quan la marxa és de nord a sud, en sentit contrari a la d'enguany.
"Veies els nens i nenes emocionats demanant caramels, però els que anaven a dalt de la carrossa els deien que no en tenien més", exposa la Mireia Muñoz, veïna de l'avinguda de Matadepera i mare d'una nena de quatre anys. En total, segons van confirmar des de l'Ajuntament de Sabadell, hi havia 7 tones de caramels per llençar durant els 7 quilòmetres que va durar el seguici. Tot i això, els veïns asseguren que "no és un problema de quantitat, sinó de com es reparteixen". "Els nens i nenes dels trams del principi, Centre i Creu Alta en van tenir molts, però una vegada va arribar on érem nosaltres ja no en teníem", explica la Rosa, veïna de Ca n'Oriac que va anar a veure la marxa a la Roureda. "No és una qüestió de la quantitat de caramels, es tracta de la il·lusió que tenen els nens i nenes. Volen veure els tres reis i recollir caramels", agrega.
Aquest fet ha provocat desenes de queixes a les xarxes socials, bromes al respecte i alguna crítica contundent a la gestió de la Cavalcada, que alguns la cataloguen com a "la pitjor que han vist mai perquè hi faltaven caramels". Per aquest motiu, es demana que es miri de fer alguna cosa per evitar que torni a passar el mateix problema l'any que ve als infants que es trobin al tram final –que serà la plaça de la Nova Creu, el 2027– i poder repartir millor la quantitat de dolços que es tiren a cada zona. "Es podria planificar més i tirar x quantitat a cada barri", explica Muñoz. D'altra banda, demanen que només es tirin caramels "dels tous" per prevenir qualsevol problema que pugui sorgir quan els més petits en mengin.