El Llaminer omple la Llar del Llibre en la presentació del seu nou conte

La presentació del nou llibre El Llaminer i la Bruixa del Carbó es va celebrar aquest dissabte amb dues sessions (a les 10.30 h i a les 12 h) a la Llar del Llibre. L’espai va quedar completament ple de famílies que volien adquirir un dels nous objectes que se sumen a la mitologia del Llaminer, després que el dia anterior molts pares i mares haguessin fet una cua gegant al mateix carrer de Sant Antoni per aconseguir una invitació per accedir a l’esdeveniment. Hem parlat amb diverses famílies per entendre millor aquest fenomen nadalenc que, any rere any, creix a Sabadell i es cola a les llars de la ciutat.
Per a l’Annabel Saavedra, aquest ha estat "el primer any que el nostre fill Pep és conscient del Llaminer". Recalca com "no hem parat de cantar la seva cançó durant tot l’any, tenim fins i tot el bastó!".
El Pep, que encara no ha fet dos anys, va viure la presentació amb molta intensitat: "Quan ha aparegut el Llaminer s’ha quedat en xoc. Estava molt content, però també l’ha deixat impressionat", explica la mare.
A casa seva, el fenomen no té fre: "La llista de reproducció del Llaminer és la més escoltada. Fins i tot pares i amics que no són de Sabadell el coneixen i en parlen. És brutal".
Ídol infantil
La Carla Villajuana confessa que va descobrir el personatge gairebé de sorpresa: "Un dia, de cop, la meva filla Victòria va començar a cantar la cançó del Llaminer. L’hi havien ensenyat les amigues de l’escola". Victòria, de tres anys, esperava amb emoció veure’l de prop: "Li ha encantat conèixer-lo en persona durant la presentació del llibre. Es coneix tots els detalls del seu món i dels seus personatges".
Villajuana recorda com l’arribada del Llaminer va ser un dels moments més celebrats del matí: "Quan ha aparegut amb patinet tots els nens s’han tornat bojos. També els ha entusiasmat poder crear un nou personatge amb la seva ajuda durant la presentació".
Per la Carla difícilment la seva filla oblidarà aquest dia: "Estic segura que es passarà tot dilluns a l’escola explicant que ha conegut el Llaminer".
Més gran que els Beatles!
La Mireia Pérez, mare de l’Helena (també de tres anys), parla del fenomen amb entusiasme: "La febre del Llaminer és una bogeria. Escoltem les seves cançons tot l’any, faci fred o calor, perquè a ella li encanten".
L’Helena el va descobrir a l’escola bressol, on ja posaven la seva música. Per això la trobada d’aquest dissabte ha estat, per a ella, especialment emocionant: "El moment de l’aparició ha estat únic: nens cridant, d’altres sense saber com reaccionar… Semblava l’arribada dels Beatles!".
Pérez ha volgut destacar com el Llaminer no només ha signat tots els llibres, sinó que "a més els ha fet un dibuix".
La Mireia confessa que el personatge ja ha entrat de ple en l’imaginari nadalenc de moltes llars: "Sé de pares que, el 24 de desembre, en comptes de dir que vindrà el Pare Noel, expliquen que qui portarà els regals serà el Llaminer".