La 1a edició de la Nit del Teixit Empresarial reconeix el potencial econòmic i social de Sabadell

La 1a edició dels premis de la Nit del Teixit Empresarial han reconegut aquest dimecres 28 de maig el president del Banc Sabadell, Josep Oliu; l’empresari tèxtil i quarta generació de Grau SA, Joan Grau; Casa Traveria; We Run; La Micro Cerveseria; Swit Cup; Cafès Pont i AIS Vision Systems.

Més de dos centenars de persones han assistit a la vetllada, organitzada per l'Ajuntament de Sabadell i celebrada al Teatre Principal, en una iniciativa pionera a la ciutat que neix amb l’objectiu de reconèixer el paper de les empreses sabadellenques i dels seus empresaris, com a motor econòmic i social de la ciutat.

Durant l’acte, conduït per la periodista sabadellenca Laura Rosel, i que ha comptat amb diverses actuacions musicals i monòlegs, s'han atorgat vuit mencions dividides en tres grans àmbits –Empresa, Comerç i Turisme–. “La Nit del Teixit Empresarial és una declaració d’intencions. No hi ha ciutat pròspera sense un teixit empresarial fort i, per això, refermem el nostre compromís amb garantir les condicions necessàries perquè pugueu néixer, créixer i consolidar-vos a Sabadell. Només si generem riquesa econòmica, podem repartir prosperitat”, ha defensat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, durant la seva intervenció.

Dins de l’àmbit empresarial, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha rebut el Premi al suport al teixit empresarial de Sabadell 2025, mentre que la menció al Mèrit a la trajectòria empresarial va reconèixer l’empresari tèxtil i quarta generació de Grau SA, Joan Grau i Tarruell que, visiblement emocionat, ha recordat que “Sabadell és una ciutat emprenedora i acollidora, que a la dècada dels seixanta va triplicar la seva població, alguns dels quals avui estan aquí presents, testimonis d’una ciutat industrial”.

El darrer guardó en l’àmbit empresarial, al Mèrit a l’empresa innovadora, ha recaigut en AIS Vision Systems, companyia dedicada a desenvolupar programació per integrar la visió artificial en els sistemes productius dels seus clients.

Pel que fa al comerç, la Nit del Teixit Empresarial ha posat el focus en iniciatives que destaquen pel seu lideratge femení, que enguany ha reconegut l’empresa familiar Casa Traveria, amb més de 140 anys d’història, liderada avui dia per la cinquena generació de dones. Així mateix, també s'ha atorgat un reconeixement a les bones pràctiques en sostenibilitat, que en aquest cas ha estat per a La Micro Cerveseria, establiment que es dedica a l’elaboració i venda d’una àmplia varietat de cerveses artesanes.

En l’àmbit del turisme, s'han distingit aquells esdeveniments que han aconseguit atraure un gran nombre de visitants a la ciutat, amb especial èmfasi en aquelles propostes emergents amb projecció. Les entitats que formen part de la Taula del Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell, integrada per l’Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç, el Consell Intersectorial d’Empresaris (Ciesc), Pimec i els sindicats UGT I CCOO, encarregades de formar part del procés de selecció, han premiat –com en la resta de guardonats, a excepció del Premi al suport al teixit empresarial– Swit Cup, el torneig de futbol femení més gran d’Europa.

En la mateixa categoria, We Run –Cap d’Any Race– ha rebut el Mèrit a l’esdeveniment que projecta la marca Sabadell. “Les empreses distingides són només una mostra de la riquesa, la diversitat i el talent que tenim al nostre entorn. Amb actes és així és el moment per mostrar a l’exterior tot el talent i el coneixement per posar-lo a l’aparador i vendre sabadellenquisme”, ha apuntat el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas.