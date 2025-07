Pimec Vallès Occidental distingeix set iniciatives

Pimec Vallès Occidental ha distingit set iniciatives empresarials en el marc de la celebració de la tercera edició dels Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental. L’entitat ha aplegat 400 empresaris de la comarca en un acte celebrat a l’Auditori Joan Oliu del Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès amb l’objectiu de posar en valor el compromís, la innovació i l’impacte social de les pimes i persones autònomes del territori.

Durant la seva intervenció, el president de Pimec, Antoni Cañete, ha assenyalat la importància de la dimensió empresarial com un dels elements determinants per guanyar competitivitat i productivitat. En aquest sentit, Antoni Cañete ha destacat que “la suma dels problemes com l’elevada fiscalitat, l’absentisme o l’excés de burocràcia provoquen que les nostres empreses siguin de menor dimensió que les d’altres països del nostre entorn”.

Per la seva part, el president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha subratllat la importància de “reconèixer les empreses que assoleixen fites destacables i que serveixen com a guia i exemple per a la resta del teixit empresarial del Vallès Occidental”. En aquest sentit, Pujol ha destacat el potencial de la comarca en termes econòmics, tot assenyalant que el territori “és un motor industrial, aportant el 15% del VAB del sector a Catalunya, té un teixit empresarial més rendible i productiu que la mitjana catalana i compta amb infraestructures i centres formatius que impulsen la nostra competitivitat”.

En reconeixement al comerç, l’empresa guardonada ha estat Apassiona’t (Ripollet); en reconeixement a l’Impuls a la Formació Professional i al Talent, l’Escola Superior de Negocis (Sant Cugat del Vallès); en reconeixement a l’empresari jove, AloaltoFoods (Cerdanyola del Vallès); en reconeixement a la Pime innovadora, Robin Hat (Rubí); en reconeixement a l’Associacionisme Empresarial, al Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya (Sabadell), i en reconeixement a la Perspectiva a la diversitat, sostenibilitat, seguretat i salut laboral, a Lubritec (Barberà del Vallès).