Banc Sabadell i Amundi arriben als 5 anys amb un creixement del 53% en patrimoni gestionat

Banc Sabadell celebra el cinquè aniversari de la seva aliança estratègica amb Amundi, la gestora líder en volum d’actius sota gestió.

Des de la signatura de l’acord, a finals de juny de 2020, la col·laboració ha aconseguit un creixement del 53% del patrimoni gestionat, i ha permès combinar l’experiència local de Banc Sabadell amb les capacitats globals d’Amundi, incloent-hi la seva àmplia trajectòria en aliances amb grups bancaris i la seva gamma diversificada de solucions d’inversió.

L’objectiu d’aquesta aliança és oferir a clients particulars i empreses propostes d’inversió diversificades, temàtiques i alternatives, adaptades a un entorn global cada cop més complex i canviant, i contribuir així al creixement sostingut de l’estalvi a llarg termini.

Part de l’èxit rau en l’oferta conjunta de fons de marca Banc Sabadell i productes core d’Amundi, amb un enfocament decidit cap a la sostenibilitat. De fet, més del 85% del patrimoni gestionat en el marc d’aquesta aliança es destina a productes amb criteris de sostenibilitat ESG, després de migrar gairebé tota la seva gamma de productes a aquesta categoria. En termes de resultats, el patrimoni gestionat en fons sota les marques Banc Sabadell i Amundi ha crescut un 53,5% fins als 21.965 milions d’euros, cosa que suposa un increment de 7.654 milions d’euros.

Segons el sotsdirector general de Banc Sabadell i director de Negoci de Sabadell Urquijo Banca Privada, Xavier Blanquet, “aquesta aliança amb un soci de primer nivell com és Amundi, ens ha permès continuar amb la profunda transformació que en els darrers anys hem dut a terme a l’entitat i que continuarem implementant per poder oferir un servei excel·lent a tots els nostres clients”.

Per la seva banda, Alexandre Lefèbvre, CEO de Sabadell Asset Management, ha assegurat que “l’exitosa aliança amb Banc Sabadell es constitueix com una prova més de la capacitat d’Amundi per construir relacions sòlides i mútuament beneficioses amb socis bancaris oberts a recolzar-se en especialistes en la gestió d’actius, per poder oferir el servei més adequat als seus clients”.