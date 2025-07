Alícia Bosch, reelegida presidenta del Centre Metal·lúrgic

L’empresària sabadellenca Alícia Bosch continuarà quatre anys més (2025-2029) al capdavant del Centre Metal·lúrgic, després de rebre el suport dels empresaris, en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dijous passat a la seu de la patronal. “Sempre he estat una defensora dels mandats limitats, però a vegades hi ha circumstàncies que et porten a pensar que una clau de volta més és possible. Tinc la il·lusió i les ganes de fer-ho millor”, apunta Bosch.

El nou mandat encapçalat per Alícia Bosch estarà format per una Junta Directiva que manté el 30% dels membres de l’anterior mandat, i en el que es guanya representació femenina: “Hem volgut encavalcar perfils amb molta experiència i d’altres que no en tenen tant. Tindrem una representació de diversos sectors, de diverses mides d’empreses, familiars, del territori i que tenen una forta presència internacional i innovadora”.



“Ecosistema de confiança”

La presidenta del Centre Metal·lúrgic afronta els pròxims quatre anys amb diversos reptes sobre la taula, després d’un mandat marcat per la recuperació post Covid-19, la crisi dels microxips, els diversos conflictes geopolítics i, ara més recentment, la política aranzelària de Donald J. Trump, escenaris desprevinguts, que han provocat “canvis a gran velocitat”, però que no han de deixar en un segon pla “la digitalització, la seguretat digital, la manca de talent, les dificultats per créixer i la necessitat urgent de descarbonitzar-se”, detalla.

Aspectes en els quals Bosch vol incidir, sense obviar de la raó de ser del Centre Metal·lúrgic que continuarà sent “l’acompanyament a les empreses, generant un ecosistema de confiança, col·laboratiu, i generar poder a les empreses”.

En clau empresarial, Bosch reconeix tenir una “obsessió” amb la mida de les empreses del territori, i aposta per crear “aliances puntuals o estables” per trobar la fórmula perquè aquestes puguin créixer: “Et trobes amb clients potencials que et demanen un mínim de facturació, i si no hi arribes, no hi tens opció. Tenim una oportunitat que hem de trobar la manera d’aprofitar-la. Si sumem esforços, multipliquem els resultats”, defensa.