Kareba Viatges inaugura les noves instal·lacions

L’agència de viatges sabadellenca Kareba Viatges ha estrenat nova casa, a la ronda de Ponent, en un espai de dues plantes. “Hem escollit aquest espai perquè ens trobem en una artèria principal, que facilita a la gent de fora de Sabadell arribar a les nostres oficines, i als sabadellencs no sotmetre’ls a entrar al centre de la ciutat, que cada vegada és més complicat accedir-hi i aparcar- Aquí també podem oferir pàrquing, per fer més accessible la visita del client”, explica el CEO de l’empresa, Carles Carrión.

El canvi d’ubicació també es deu a un replantejament de l’estratègia de la companyia, després de constatar que “el mercat ens ha ensenyat que la demanda la fa d’una manera diferent, cada vegada és més telemàtica i, per tant, no hi ha la necessitat de tenir molts de venda”, motiu pel qual Kareba Viatges ha decidit centralitzar tota la seva activitat en aquest indret de la ciutat, tant la unitat vacacional –Kareba Viatges– com la de negocis –Nuxxa Travel–.

“El mercat ens demanda experiències molt més personalitzades, per tant, tenim la necessitat de tenir espais per als clients, d’una manera més íntima, així com per reunions internes i formacions”, afegeix Carrión.



“Sector molt sensible”

La situació geopolítica mundial, amb diversos conflictes bèl·lics, també ha ‘esquitxat’, d’una manera o una altra, les agències de viatges, malgrat que en el cas de Kareba Viatges es trobin en “números molt bons, per sobre de l’any passat”, en aquestes alçades del 2025.

“És un sector molt sensible a qualsevol notícia. L’inici d’any, amb el canvi polític als Estats Units, va alentir la venda al país americà. La gent s’ha decantat per altres destins, en el que el Japó és el viatge estrella d’enguany”, explica Carrión. En aquesta línia apunta que “és un dels darrers països que va obrir postpandèmia, sumada a una incidència cultural del país, sigui per la restauració o l’oci. Tailàndia, Vietnam, Sri Lanka o Guatemala també han estat destins molt sol·licitats”.