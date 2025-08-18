L’enginyeria sabadellenca IDP desenvoluparà el projecte d’una planta de tractament de residus a Murcia

El grup sabadellenc IDP serà l’encarregat de desenvolupar el projecte executiu de la nova planta de tractament de matèria orgànica i generació de biogàs en el Centre de Tractament de Residus Sòlids Urbans d’Ulea, a Múrcia, a petició de la Ute Marea - Helipol. L’enginyeria utilitzarà la metodologia BIM (Building Information Modeling) per al desenvolupament del projecte executiu, fet que permetrà garantir una gestió eficient, els terminis i els costos.
La nova planta, gestionada pel Consorci per a la Gestió de Residus de la Regió de Múrcia (COREM), es desenvoluparà sobre una parcel·la de 35.295 m², dels quals 4.834 m² seran ocupats per les noves instal·lacions, que se sumaran als 19.088 m2 ja existents.
Actualment, el centre compta amb instal·lacions per a la bioestabilització i de la Matèria Orgànica Recuperada (MOR), però amb la incorporació de la recollida selectiva de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM), s’implementarà un nou procés de digestió anaeròbica per via humida per valoritzar energèticament el biogàs generat. El projecte inclou la instal·lació d’un motor per transformar aquest biogàs en electricitat per a l’autoconsum, amb possibilitat d'aprofitar l’excedent tèrmic en el futur, així com diverses actuacions complementàries amb una nova nau de pretractament, un taller, un digestor anaeròbic, urbanització exterior i altres instal·lacions auxiliars.